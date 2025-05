Suspenden a líderes del sindicato de bomberos de Los Ángeles tras presunto uso indebido de fondos

El poderoso sindicato que representa a los bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles fue puesto bajo tutela el lunes por su asociación matriz, la cual anunció en una carta abierta a los bomberos el lunes que una auditoría forense reveló un uso indebido masivo de fondos sindicales por parte de sus líderes.

La Asociación Internacional de Bomberos (IAFF por sus siglas en inglés) también votó a favor de suspender al presidente de UFLAC, Freddy Escobar, y a otros dos líderes sindicales.

"La dirección de UFLAC ha abdicado de sus responsabilidades fiduciarias y ha desprestigiado al Local 112", decía la carta. "La mala praxis financiera de la dirección de UFLAC ha causado graves daños a los miembros".

Las llamadas al portavoz de UFLAC no fueron respondidas de inmediato.

La carta de la IAFF indica que los auditores examinaron las cuentas sindicales entre 2018 y 2024 y descubrieron que Escobar había realizado 1372 transacciones con tarjeta de crédito por un total de $230,465.67 dólares sin documentación justificativa.

"Los auditores no pudieron determinar el propósito de estas transacciones", decía la carta, y tras emitir advertencias a UFLAC en 2024, Escobar gastó $71,671.44, "sin presentar un solo recibo por ninguno de esos 339 gastos".

La IAFF afirmó haber descubierto otras discrepancias y gastos inexplicables por un total de más de $800,000, y declaró haber designado a un interventor para que tomara el control de las cuentas del sindicato.

"Esta tutela es necesaria para restablecer una administración financiera responsable", declaró la IAFF.

La carta indica que la auditoría también halló que dos exdirectivos sindicales gastaron juntos más de $500,000 en tarjetas de crédito sindicales sin documentación o con documentación parcial.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.