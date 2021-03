Surge polémica por vacuna contra COVID-19 de Johnson y Johnson

Surge una polémica recomendación por parte de los obispos católicos de los Estados Unidos. Ellos piden no ponerse la vacuna de Johnson & Johnson porque afirman que la compañía utilizó células de fetos abortados.

Es una preocupación moral dijeron los obispos y la respuesta radica en si realmente tenemos la opción de escoger entre una vacuna u otra.

Johnson & Johnson parece ser una gran esperanza para terminar con la pandemia, sin embargo, la conferencia de obispos del país informó que probaron, desarrollaron, y fabricaron la inyección con líneas celulares de fetos abortados. Los lideres eclesiásticos agregaron que moralmente debemos de escoger la vacuna Pfizer y Moderna en vez de Johnson & Johnson.

“En la comunidad latina ya hay una mentalidad que tenemos desconfianza a la medicina y cuando vemos algo así, nos hace que nos echemos atrás”, destacó el Dr. Edgar Chávez, director médico del Universal Community Health Center.

La señora Francisca Moya ya dudaba y esto solo la convenció aún más.

“Yo digo que yo no me la pongo, prefiero morirme, pero yo no me la pongo”, dijo Moya.

La compañía Johnson & Johnson aclaró, “Estamos orgullosos de contribuir con el final de la pandemia. Hemos seguido los estándares bio éticos más altos y no hay tejido fetal en la vacuna”.

El Dr. Chávez explicó que este es un proceso científico que se ha utilizado con otras vacunas y medicinas para determinar si son eficaces o no.

“Solamente contiene un virus inactivo y las instrucciones de como combatir el COVID-19. Entonces, no piense que usted se está inyectando algo que tiene tejidos de un feto”.

Los obispos especificaron que, “Cuando las vacunas contra el COVID-19, que son éticamente irreprochables no están disponibles, es moralmente aceptable recibir vacunas contra el coronavirus que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción”.

La decisión final la tiene cada persona. Sin embargo, los doctores recomiendan que debemos recibir cualquiera de las tres vacunas contra el COVID-19 que estén disponibles cuando califiquemos para nuestra cita.

“Por ejemplo, no hay suficiente vacunas Pfizer y Moderna, y solo está la opción de Johnson & Johnson, si le va a salvar la vida y la de su familia, debe ponerse la vacuna”, agregó el Dr. Chávez.

En diciembre, el vaticano aconsejó a los creyentes a ser vacunados debido a la gravedad de la pandemia. El mismo papa fue inoculado en enero basándose en el deber moral de proteger la salud propia y el bien de los demás.