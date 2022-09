Un conductor se encuentra grave tras tiroteo entre automóviles en autopista 110

Todos los carriles en el lado norte de la Autopista 110 reabrieron el jueves por la noche tras haber sido cerrados debido a una investigación policial sobre un tiroteo entre automóviles.

Un hombre resultó gravemente herido en el tiroteo en la autopista en el área del sur de Los Ángeles. Los detalles sobre lo que condujo al tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato.

El video mostró que el automóvil de la víctima se detuvo al costado de la autopista cerca de Century Boulevard.

Las autoridades emitieron un aviso de tráfico Sigalert, justo antes de las 4 p.m., después de que se informara una llamada de un accidente automovilístico, dijo la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Según CHP, un hombre recibió un disparo de otra persona que conducía otro vehículo que viajaba hacia el oeste por la autopista 105.

La víctima fue transportada a un hospital y se dice que se encuentra en estado grave pero estable.

El autor del tiroteo huyó del lugar en la autopista y no había una descripción del vehículo, dijo CHP. No se reportaron arrestos la madrugada del viernes.

