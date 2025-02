Ofrecen recompensa por información sobre arrollamiento mortal de un adolescente

La familia de un joven de 16 años que murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en el sur de Los Ángeles durante el fin de semana pide la ayuda del público para identificar a la persona responsable de la muerte del adolescente.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50,000 a cualquiera que pueda proporcionar información que conduzca a la identidad de la persona que atropelló mortalmente a Hayden Neighbors.

El adolescente iba en su minimoto el domingo, alrededor de las 2 a.m., cerca de la intersección del bulevar Century y la calle San Pedro cuando un conductor lo atropelló y se dio a la fuga.

Tres personas fallecieron en diferentes arrollamientos durante fin de semana en donde los consductores se dieron a la fuga.

“Ese hombre hizo daño”, dijo Toya Givehand, la desconsolada madre de Neighbors. “Nunca me voy a recuperar de esto”.

La cámara de vigilancia de un vecino capturó el horrible momento en que un conductor atropelló al adolescente y luego lo dejó por muerto.

“Mírenlo, mírenlo. No se merecía eso”, dijo Givehand.

Neighbors era un jugador de fútbol en la Preparatoria Freemont. A pesar de la preocupación de su madre, disfrutaba viajar en su minimoto y generalmente llegaba a casa.

“Esa noche en particular, no sé, fue diferente”, dijo la madre afligida. “Recibí una llamada telefónica que decía: ‘¿Dónde está Hayden?’ Hayden no estaba en su habitación… estaba a 10 cuadras de su casa, estaba de camino”.

El vehículo en el que ocurrió la muerte se describe como un Toyota Corolla de color oscuro. La policía espera que alguien reconozca el vehículo en el video para ayudar con el caso.

La policía buscaba el domingo al responsable de un atropello mortal durante una carrera callejera en el sur de Los Ángeles.

“Quiero justicia para mi hijo”, dijo Givehand.

“Si conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, entrégalo porque alguien lo sabe”, dijo Scott Burden, el tío de la víctima.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la División de Tráfico Sur del LAPD al 323-421-2577.