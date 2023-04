Vendedores piden más tiempo para reubicarse antes de la demolición de su lugar de trabajo

Los vendedores de un mercado en el sur de Los Ángeles dicen que están siendo desalojados con poco aviso para que los desarrolladores puedan demoler el edificio que alberga sus negocios.

Los comerciantes que trabajan en el Fiesta Mini Mall se enfrentaron cara a cara con la empresa inmobiliaria exigiendo que se les tratara de manera justa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En un pasillo abarrotado que conducía a la oficina del empresario, los vendedores coreaban y portaban carteles en protesta por el reciente aviso de desalojo que muchos recibieron, exigiendo que se mudaran antes de fin de mes.

Lanzan una petición para remover a vendedores ambulantes de las inmediaciones de un swap meet en East Hollywood.

“Necesitamos una transición justa”, dijo Issa Rivera, un vendedor en la reunión de intercambio. “Dennos tiempo para buscar otro lugar… Nosotros también queremos que paguen esos gastos…”

David Aghaei, cofundador de Eleos Ventures, les dijo a los vendedores que no se les dice que se vayan este mes o el próximo, o en dos meses.

“No lo vamos a hacer mañana, ni el próximo mes ni dentro de dos meses. Hay tiempo”, dijo Aghaei.

La demolición no está programada para comenzar hasta finales de año. El plan es construir un edificio de apartamentos de vivienda de bajos ingresos de 221 unidades.

Agaeil dijo que todavía hay tiempo para trabajar con los proveedores que serán desplazados.

“La solución sería que necesitamos más tiempo… Seis meses no es mucho para que la gente recoja y se vaya a otro lado”, dijo René Ramírez, otro vendedor en la reunión de intercambio.

Los vendedores de Alpine Village Swap Meet protestaron el martes por el cierre permanente de la reunión de intercambio al aire libre.

Algunos vendedores temen que no haya un lugar adonde ir.

Iremedia Serrano dijo que este tipo de mercados se están cerrando en la ciudad y mantienen a muchas familias en una situación desesperada para mantener su sustento.

Rivera dijo que quieren trabajar y quieren salir adelante sin la ayuda del gobierno; están pidiendo una transición justa.

Los empresarios planean reunirse con ellos y escuchar sus demandas y encontrar un camino a seguir.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.