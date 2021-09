Algunos residentes afectados por la explosion en el sur de Los Ángeles siguen en hoteles

No muy lejos de sus casas dañadas en la calle 27, las familias del sur de Los Ángeles se unieron contra el error de cálculo de los fuegos artificiales de LAPD que cambió sus vidas el 30 de junio.

La sobrecarga de un recipiente de contención utilizado por el escuadrón de bombas de LAPD para destruir fuegos artificiales ilegales fue la causa de la explosión que sacudió un vecindario del sur de Los Ángeles y dejó 17 personas heridas, según un informe federal.

Algunos aún se quedaron fuera de sus casas, en un hotel.

"Todo lo que han hecho es tapar las ventanas y puertas", dijo Madelyn Heredia, quien se encontraba entre los desplazados por la explosión. "Eso es todo lo que han hecho básicamente. Realmente no han arreglado nada".

Los residentes desplazados reconocen la disculpa del jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore. Ahora quieren saber exactamente quién en el escuadrón de bombas de LAPD aprobó la explosión.

"Entonces, ¿por qué no podemos saber quiénes eran estos oficiales?" dijo María Velásquez, una propietaria desplazada. "¿Quiénes eran estos oficiales que le hicieron esto a nuestra casa? Duele. Duele mucho".

Ron Gochez, del Consejo Vecinal del Sur de Los Ángeles, dice que deben ser demandados.

"La ciudad necesita ser demandada, el departamento necesita ser demandado", dijo. "Cada individuo necesita ser demandado".

El jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, anunció cambios el martes en la política del departamento siguiendo un informe federal que encontró que los técnicos del escuadrón de bombas de LAPD cuando subestimaron enormemente la cantidad de material explosivo colocado en un camión de contención.

Algunas familias dicen que tomaron autobuses para el mitin el jueves porque la explosión también destruyó sus autos.

Una familia que no pudo asistir se reunió con la estación hermana NBC4 en un hotel del centro donde fueron reubicados hace dos meses.

Jafet Martínez dice que la explosión afectó a su hogar de siete personas y permitió que los ladrones se llevaran lo que dejó su familia.

"Perdí una computadora y una bicicleta", dijo. "No solo eso, tuvimos muchas cosas que también perdimos".

En cuanto a las reparaciones pendientes, la oficina del concejal Curren Price dice que las ventanas rotas en la zona de la explosión serán reparadas el viernes.

Pero las víctimas como Martínez quieren que alguien rinda cuentas mientras intentan empezar de nuevo.

"Si pudieron dar la identidad de la persona que vende estos fuegos artificiales, ¿por qué no revelan la identidad del tipo a cargo?, dijo " Martínez.

