Madre sigue hospitalizada tras choque durante persecución en el sur de Los Ángeles

Una madre de tres hijos permanece inconsciente casi un mes y medio después de que resultó gravemente herida cuando la policía perseguía a un conductor en el sur de Los Ángeles.

Ahora, su hija está hablando sobre las muchas otras actividades que han lastimado a otros recientemente, y espera que su propia madre salga adelante.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Ella siempre ha trabajado, siempre ha mantenido a sus tres hijos, es madre soltera”, dijo Julisa Mercado Reyna, la hija de la víctima.

Al menos una persona murió, y otras nueve resultaron hospitalizadas, luego de un choque durante una persecución policial en Long Beach.

Reyna le dijo a Telemundo 52 y la estación hermana NBC4 que ahora es su turno de ser fuerte para su madre.

Yolanda Reyna, de 43 años, permanece inconsciente en el hospital. Su hija rara vez se aparta de su lado.

“Mi mamá es una luchadora. Le dije: ‘Mamá, no voy a llorar más porque tengo que ser fuerte para ti’. Necesito que escuches mi risa. Necesito que sepas lo bien que va tu progreso’”, dijo Reyna.

Dijo que las pequeñas mejoras, como que su madre moviera levemente la cabeza o la mano, le dan esperanza. No puede imaginar a su mamá, que estaba tan llena de energía y vida, sin despertar.

“A mi mamá le encanta ir a conciertos, eso es lo suyo. No creo que ella lo viera venir. Ninguno de nosotros vio venir esto”, dijo Reyna.

Julisa Reyna cuenta que, el 16 de febrero, justo antes de las 8:00 p.m., su madre se dirigía a un concierto en el Kia Forum desde su casa en el sur de Los Ángeles. Fue cerca de la Calle Main y la Avenida Florence donde su madre se cruzó con el conductor de una camioneta robada que estaba siendo perseguida por oficiales de LAPD de la División 77.

“Mi instinto me dijo que me presentara en la escena. Descubrir todo yo mismo fue desgarrador porque esa es mi madre. Esa es mi mejor amiga”, dijo Reyna.

Las imágenes de la cámara del tablero recientemente publicadas muestran el momento en que el conductor se estrelló contra Yolanda Reyna en su Scion.

La policía arrestó al conductor, Dashawn Sutton, de 43 años, quien desde entonces ha sido acusado de múltiples delitos graves. Yolanda Reyna fue trasladada de urgencia al hospital con heridas graves. Ella permanece allí un mes y medio después.

Se ha preguntado quién es el responsable cuando una persona inocente muere durante una persecución policial, ¿el sospechoso o los agentes?

Su hija dijo que está muy consciente de las muchas otras actividades en Los Ángeles y sus alrededores que han herido o incluso matado a otros conductores inocentes. Ella cree que la decisión de las fuerzas del orden de perseguir o no debería depender de la gravedad del delito original.

“Si fuera un secuestrador, un sospechoso armado, cosas así, lo entendería porque eso es un peligro para la sociedad. Pero si alguien roba un auto, no vale la pena porque no solo es su vida, también hay otras personas alrededor”, dijo Reyna.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.