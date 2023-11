Incendio destruye sitio de construcción en el sur de Los Ángeles

Un incendio causó daños considerables en el sitio de construcción de edificios en el área de Central-Alameda en el sur de Los Ángeles.

Los bomberos extinguieron un incendio masivo que se desató en el sitio de construcción de un edificio residencial multifamiliar en el vecindario Central-Alameda del sur de Los Ángeles.

El incendio se informó por primera vez poco antes de las 3:30 a.m., en la cuadra 1500 de East Vernon Street.

Algunas personas que vivían cerca del lugar del incendio tuvieron que ser evacuadas. Aunque los bomberos no tenían el número exacto de evacuados, dijeron que la gente podría regresar a sus hogares pronto.

“Alguien subió a nuestro garaje y golpeó nuestra ventana para despertarnos”, dijo un vecino. “Agarramos a nuestros perros y salimos aquí”.

El video del lugar mostró intensas llamas y denso humo rodeando las estructuras.

“Pensé que toda la cuadra estaba en llamas”, dijo Francisco Rivas, uno de los vecinos que tuvo que ser evacuado en las primeras horas de la mañana. “No hay luz. Estamos usando velas para iluminar la casa”.

Según las autoridades, algunos edificios vecinos resultaron dañados por el incendio.

María Isabel Pérez y su familia vivían al lado de la estructura que resultó destruida por el incendio.

“Yo solo escuché cuando salían truenos, truenos muy feos y ya cuando salimos estaban las llamaradas ”, cuenta Pérez. “El fuego [ya] estaba encima de nosotros, encima de la casa”.

Su vivienda y vehículos de la familia sufrieron daños considerables.

“Todo se quemó. Todo se perdió”, dijo Pérez. “Ya ve el trabajo que uno tiene, para que termine en segundos”.

Según Perez, la construcción lleva como unos nueve meses pero nunca pensó que ocasionaría un incendio.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles publicó en las redes sociales que el incendio ardía en un área del sitio de construcción del tamaño de una cuadra de la ciudad.

Los bomberos dijeron que más de 140 efectivos fueron enviados al lugar para declarar una caída en 1 hora y 18 minutos.

Según los bomberos, no había nadie dentro del edificio cuando se produjo el incendio. Los investigadores de incendios provocados investigarán la causa del incendio.

Nadie resultó herido en el incendio.

