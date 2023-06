Encuentran a hombre muerto tras incendio en edificio en el sur de Los Ángeles

Un hombre fue encontrado muerto dentro de un edificio comercial que resultó dañado por un incendio en el vecindario de Manchester, en el sur de Los Ángeles, según los bomberos.

Efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAPD) respondieron a un incendio en un edificio en S. Main Street, cerca de Imperial Highway, alrededor de las 12:17 a.m.

“De inmediato, entramos en modo defensivo”, dijo el capitan del LAFD, Iván Carmona. “Mientras estábamos apagando el fuego, finalmente encontramos a una persona fallecida a 10 pies de la puerta principal”.

La causa de la muerte no quedó clara de inmediato. Se espera que el Departamento de Médico Forense del Condado de Los Ángeles determine la identidad del fallecido.

Carmona dijo que se convirtió en parte de un procedimiento regular que los equipos de bomberos busquen personas cuando responden a incendios en el mismo vecindario.

“Hemos estado aquí antes. Pensamos que una persona sin hogar inició el incendio”, dijo Carmona. “Tratamos de buscar personas de inmediato porque sabíamos que había algunas personas sin hogar viviendo aquí”.

83 bomberos fueron enviados al lugar y pudieron extinguir el fuego en 38 minutos.

El capitán de LAFD agregó que el edificio parece ser un taller de carrocería con autos adentro y al menos dos vehículos en la cochera de la propiedad. Los equipos de bomberos también encontraron algunos materiales de tapicería y colchones dentro del edificio.

La policía de Los Ángeles también está involucrada en la investigación, según Carmona.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.