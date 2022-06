Un año después: cronología de la explosión de fuegos artificiales en el sur de Los Ángeles

Hace un año, este jueves, un vecindario del sur de Los Ángeles se estremeció cuando los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles intentaron detonar una gran cantidad de fuegos artificiales ilegales.

La explosión resultante se sintió por cuadras: 17 personas resultaron heridas, incluidos algunos de esos oficiales, y el camión utilizado para contener los fuegos artificiales se destruyó y los escombros volaron.

365 días después, algunas de esas casas han sido reparadas. Pero muchos residentes de ese vecindario todavía están recogiendo los pedazos hechos pedazos por miles de libras de explosivos de grado comercial.

Antecedentes del hecho

El miércoles 30 de junio de 2021, justo antes de las 7 p.m., un escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) estaba en un vecindario en la cuadra 700 de East 27th Street, cerca de San Pedro Street.

Habían sido llamados allí debido a la gran cantidad de explosivos ilegales que se guardaban en una casa allí: aproximadamente 5,000 libras de fuegos artificiales de calidad comercial.

El hombre acusado de planear revender los fuegos artificiales antes del fin de semana del 4 de julio, Arturo Ceja III, de 26 años, ya estaba bajo custodia y el escuadrón antibombas estaba tratando de deshacerse de manera segura de la gran cantidad de explosivos.

Funcionarios de todo el sur de California habían estado advirtiendo al público durante semanas sobre las consecuencias de los fuegos artificiales ilegales. Además de las elevadas multas, dijeron, también existen preocupaciones sobre incendios forestales durante la sequía y la posibilidad de lesiones.

“Deje los fuegos artificiales a los profesionales”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Riverside en su declaración de ese año. “Déjalos hacer su trabajo”.

El plan del escuadrón antibombas era colocar los explosivos en un camión blindado y luego hacerlos estallar de manera segura.

Los oficiales fueron de puerta en puerta en el área inmediata, llamando a la puerta para decirles a las personas que abandonaran sus hogares antes de la detonación. Algunas personas no respondieron.

El escuadrón antibombas procedió con su plan.

Cuando los explosivos que la policía de Los Ángeles confiscó estaban todos dentro del camión, hicieron la cuenta regresiva hasta la detonación.

'Afortunado de estar vivo'

La explosión del camión se sintió por cuadras.

Un automóvil justo al lado del vehículo blindado de LAPD terminó de costado. El vidrio de las ventanas de las casas y los automóviles cercanos se hizo añicos, enviando fragmentos a las salas de estar y los dormitorios. Algunas de ellas viviendas sufrieron daños estructurales.

Cuando la tapa del camión blindado, un trozo de metal de 2,000 libras, voló hacia el patio de una familia, rompió su limonero y la pared de su casa.

“Simplemente sentimos que todo temblaba”, dijo Endy García poco después del incidente. “¡Muy, muy mal y un gran ruido fuerte, como un estallido!”

Nadie en la casa de García resultó herido, pero dijo que tenían suerte de estar vivos.

“Se sintió como una bomba gigante que explotó al mismo tiempo”, dijo Thomas Méndez, otro residente cercano, a la estación hermana NBC4. “Se podía sentir como si la ola explotara, la explosión, la presión”

“Se sentía como... si hubieras estado más cerca, te habrías lesionado”, dijo.

Las secuelas

Al menos 17 personas resultaron heridas: 10 agentes de la ley y 7 residentes. Se cree que algunos de esos residentes son los que no abrieron la puerta cuando llamó la policía de Los Ángeles.

Los informes de mediados de julio de 2021 indicaron que 22 residencias, 13 negocios y 37 vehículos resultaron dañados.

Para el 30 de junio de 2022, la oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, dice que sus esfuerzos han ayudado a 70 personas afectadas por la explosión, de las 88 personas alojadas inicialmente en The Level Hotel.

Un año después, 66 personas afectadas por la explosión siguen en habitaciones de hotel, dijo la oficina del concejal.

La oficina de Price también indicó que residentes de las 12 direcciones, que anteriormente albergaban a 18 familias, permanecen en The Level Hotel, ocupando un total de 21 habitaciones. Eso es menos que las 29 habitaciones inicialmente ocupadas solo en ese hotel, dijo la oficina del concejal, según las notas que conservan.

Muchas de las casas en el radio inmediato de la explosión, como la de Endy García, recibieron etiquetas amarillas mientras el equipo de 15 personas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos investigaba el incidente.

Una familia de cinco miembros, con otro niño en camino, tuvo que dormir en su automóvil la primera noche después de la explosión, antes de que la ciudad de Los Ángeles interviniera para pagar las comidas y la cuenta del hotel.

“Es difícil”, dijo Kenia Prieto. “Estamos básicamente sin hogar en este momento”.

Al menos una familia afectada por la explosión contrató a un abogado y presentó una demanda contra la ciudad ese mismo julio.

“Nuestra vida cambió”, dijo José Bacerra durante una conferencia de prensa sobre el reclamo.

“La policía va por la mañana y dice: ‘Encontramos fuegos artificiales en la casa del vecino, así que tienes dos opciones: salir de la casa o quedarte dentro de la casa y estarás a salvo’”, recordó Bacerra.

Mientras otras familias seguían sintiendo los efectos de la explosión meses después, todavía viviendo en hoteles y esperando las reparaciones, algunos miembros de la comunidad protestaron por lo que dijeron fue una respuesta lenta del Concejo Municipal y una falta de rendición de cuentas por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

¿Qué salió mal?

Para empezar, había una gran cantidad de material explosivo. La investigación inicial de las autoridades locales estimó que se encontraron 5,000 libras de fuegos artificiales.

Sin embargo, informes posteriores mostraron que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) determinó posteriormente que Ceja, el hombre que inicialmente tenía los explosivos, en realidad estaba almacenando 32,000 libras de fuegos artificiales en su patio trasero “de manera insegura, es decir, debajo de tiendas de campaña no seguras y junto a parrillas para cocinar’”.

En las semanas inmediatamente posteriores a la explosión, el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo que un error humano por parte del escuadrón antibombas probablemente contribuyó al daño devastador.

Los informes preliminares de la ATF coincidieron y encontraron que el escuadrón antibombas subestimó significativamente, en base a una evaluación visual, el peso del material explosivo que se estaba cargando en el camión del escuadrón antibombas para su detonación.

Los técnicos en bombas siguieron los protocolos del departamento para limitar el manejo de los artefactos explosivos y estimaron que la cantidad total de material explosivo que se cargaba en el camión era de 16,5 libras, dijo Moore.

El pesaje físico de los materiales por parte del Equipo Nacional de Respuesta encontró que la cantidad real era de 42 libras.

Según la NTS, los técnicos de bombas de LAPD cargaron accidentalmente 39.8 libras de explosivos el 30 de junio. https://www.telemundo52.com/noticias/local/informe-detalla-causas-explosion-fuegos-artificiales-sur-los-angeles/2217304/

“Tenemos errores de cálculo que son significativos”, dijo Moore, quien se disculpó públicamente con los residentes por la explosión dañina.

El informe federal completo encontró que el equipo, que estimó en gran medida la cantidad de material explosivo que había presente en lugar de usar una balanza, también ignoró las advertencias de un miembro experto del equipo que dijo que el alijo debería dividirse en porciones más pequeñas.

El informe del inspector general también criticó a LAPD por una “falta de supervisión” y dijo que “no utilizar las mejores prácticas en la escena de las llamadas de Bomb Squad se había convertido en una práctica aceptada”.

¿Dónde están ahora?

Arturo Ceja III, el hombre arrestado, se declaró culpable en agosto de 2021 en un tribunal federal de Los Ángeles por un cargo federal de transporte de explosivos sin licencia, según el expediente del caso.

En septiembre de 2021, el jefe de LAPD Moore se negó a revelar los nombres de los oficiales involucrados en la detonación.

La policía de Los Ángeles cambió la política del departamento después de la explosión, y Moore dijo que ordenó a la policía de Los Ángeles que ya no usara un recipiente de contención total para detonar fuegos artificiales en lugares residenciales.

El Concejo Municipal también votó para que el Departamento de Policía de Los Ángeles reponga $1 millón del Fondo de Justicia y Equidad Ambiental de la oficina del concejal Curren Price, que se había utilizado para ayudar a las víctimas.

Para el 30 de junio de 2022, la oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price, dice que sus esfuerzos han ayudado a 70 personas afectadas por la explosión.

Pero 66 personas afectadas por la explosión todavía están en habitaciones de hotel, un año después, dijo la oficina del concejal.

Esas 66 personas son de 12 direcciones en ese vecindario del sur de Los Ángeles, que anteriormente albergaba a 18 familias diferentes. Actualmente ocupan un total de 21 habitaciones, dijo la oficina de Price.

Se han presentado un total de 408 reclamos contra la ciudad, según la oficina de Price. De esos, 87 fueron resueltos, mientras que 280 necesitan más información o una respuesta del reclamante o su abogado para seguir adelante.

Uno ha avanzado hacia una demanda en toda regla.

José Bacerra, una de las primeras víctimas de la explosión en presentar un reclamo contra la ciudad, todavía estaba en un hotel a mediados de abril.

“Nuestra vida sigue siendo un desastre”, dijo.

Hasta el momento se ha pagado un total de $281,316.13 a las víctimas, dijo la oficina de Price.

El Concejo Municipal también proporcionó $10,000 cada uno en asistencia financiera para las 26 viviendas más gravemente afectadas.

Eso se suma a “un fondo de ayuda de $ 1 millón para servicios de limpieza y para ayudar a acelerar los pagos”, dijo la oficina de Price, y “$ 5 millones para pagar viviendas corporativas a largo plazo, reparaciones del hogar, el establecimiento del Trinity Neighborhood Center, embellecimiento de la comunidad, incluidas las reparaciones de aceras y mucho más”.

Pero ha sido un largo camino para las familias que todavía esperan volver a casa.

“Hace casi un año que esto sucedió”, dijo Becerra en abril. “Sé que la ciudad está tratando de hacer lo mejor, pero aún así, solo queremos volver a casa y resolver nuestros reclamos con la ciudad lo antes posible”.

