Hombre muere en enfrentamiento policial en el sur de Los Ángeles

La policía disparó y mató a un sospechoso que fue detenido en una parada de tráfico durante un enfrentamiento ocurrido la madrugada del miércoles en el área de Manchester Square en el sur de Los Ángeles.

El tiroteo ocurrió cuando los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles realizaron una parada de tráfico cerca de las avenidas Florence y Western, alrededor de las 12:48 a.m., según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Después de que realizaron la parada, el sospechoso se acercó a los oficiales a pie, les disparó con una pistola y los oficiales respondieron al fuego, alcanzando al sospechoso, dijo la policía.

El hombre, que según la policía tenía aproximadamente 25 años, murió en el lugar.

Ningún oficial resultó herido durante el tiroteo.

La policía detuvo a un grupo de hombres y mujeres de un dispensario ilegal de marihuana cercano al tiroteo, pero no se supo de inmediato si fueron arrestados

