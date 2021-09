Asesinan a expandillero y líder comunitario en el sur de Los Ángeles

Investigadores buscan al hombre armado responsable de la muerte a tiros de un amado líder comunitario en el sur de Los Ángeles.

Su familia y amigos están desconsolados. Fue tomado por la misma violencia contra la que luchó tan duramente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Familiares y amigos dicen que la comunidad de Westmont nunca será la misma sin Craig Batiste.

El expandillero de 54 años convertido en conciliador del vecindario fue asesinado a tiros el miércoles por la mañana cerca de las calles 111 y Hobart, no lejos de donde creció.

Skipp Townsend es un amigo y compañero intervencionista de pandillas. Dice que todos conocían a Batiste por su apodo de "Grande", no por su tamaño, sino por lo que el hombre de 54 años hizo por su comunidad.

“Él estaba manteniendo unida esta área. Él es un pacificador, es el intervencionista que estaría aquí si fuera otra persona y se aseguraría de que estos jóvenes no vayan a ningún lado ni lastimen a nadie ”, dijo Townsend.

Batiste mantuvo muchas de las escuelas en su vecindario y fue parte del Programa Pasaje Seguro de Los Ángeles, llevando y trayendo a los niños a la escuela, alejándolos de los problemas.

Un agente del alguacil está haciendo un reclamo legal alegando que habría sufrido represalias cuando trató de reportar la situación.

"Era pequeño de estatura pero grande de corazón ... y también era suave como un oso de peluche", agregó.

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, dijo en parte: “La violencia con armas de fuego no conoce fronteras. Recordaremos a Craig como un líder comunitario y honraremos su memoria trabajando para poner fin al flagelo de la violencia de las pandillas y las armas de fuego”.

"Estuve con él cuando el director lo llamó y le dijo, ‘oye, esto está pasando con cierto niño’, que él diría, ‘déjame tenerlos’", dijo un amigo de la infancia, Christopher Godbolt.

El miércoles por la mañana, poco antes de las nueve, los investigadores dicen que un pasajero en un sedán de color oscuro abrió fuego contra Batiste mientras huía. Todavía no tienen un motivo.

“En mi opinión, quienquiera que haya hecho esto no podría haber sabido quién era porque no creo que nadie que sepa que él era el tejido de esta comunidad, que él era el que lo mantenía unido, jamás lastimaría a un pacificador”, dijo Townsend.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.