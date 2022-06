Chofer de auto robado arrolla mortalmente a un peatón en el área de Florence-Graham

Un hombre que caminaba en un cruce de peatones murió arrollado cuando una mujer que conducía un automóvil robado se estrelló la madrugada del jueves en un vecindario del sur de Los Ángeles.

El conductor del automóvil fue detenido después del accidente mortal ocurrido entre las avenidas Central y Florence, el jueves alrededor de las 12:30 a.m.

La víctima, un hombre de unos 40 o 50 años, fue arrojado al capó y a través del parabrisas del Toyota Avalon 2002, dijo la policía.

El conductor fue arrestado en el lugar, donde al menos tres autos estacionados fueron dañados en el accidente.

La policía se encontraba en la búsqueda del automóvil antes, pero los oficiales desistieron y usaron un helicóptero policial para rastrear el automóvil. Estaban a unas cuatro cuadras de distancia en el momento en que se estrelló el automóvil.

Las autoridades buscan testigos del incidente.

