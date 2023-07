Accidente durante toma ilegal de calle detiene el tráfico en el sur de Los Ángeles

El tráfico, incluido un autobús de Metro, se detuvo el jueves por la noche en una intersección del sur de Los Ángeles donde los conductores realizaron acrobacias frente a decenas de espectadores.

La toma bloqueó la intersección en las avenidas Gage y Normandie. El video mostró fuegos artificiales explotando en la calle y una camioneta se deslizó hacia una acera cerca de los espectadores.

El camión dañado que llevaba ruedas de repuesto en su compartimento trasero se tambaleó y rebotó salvajemente antes de estrellarse contra un vehículo estacionado.

Cada fin de semana áreas de ciudades como Los Ángeles son testigo de centenares de carreras clandestinas de coches, un fenómeno que se popularizó en gran medida por la saga "Fast & Furious" (2001) .

El tráfico se detuvo en la intersección mientras los conductores esperaban a que se despejara. La luz del día mostró capas de patrones circulares de marcas de neumáticos en la calle y la carcasa de al menos un neumático triturado.

No quedó claro de inmediato si alguien fue arrestado.

Las tomas de calles han plagado partes de Los Ángeles durante años.

Una investigación reciente del equipo NBC4 I-Team encontró que las tomas de calles están ocurriendo menos en el oeste de Los Ángeles y el Valle de San Fernando y muchas se mudan a los vecindarios del centro y el sur de Los Ángeles.

Los datos publicados recientemente sobre tomas de calles y carreras callejeras en Los Ángeles muestran que la cantidad total de quejas del público disminuyó entre 2021 y 2022.

Las tres ubicaciones principales con las llamadas más frecuentes del público fueron en el sur de Los Ángeles, donde también hubo 22 % de aumento en el número de informes de tomas de calles y carreras entre 2021 y 2022, según mostraron los datos.

