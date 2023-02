El sur de California se prepara para otra tormenta fría. Estos son los días de bajas temperaturas 

Disfruta del clima soleado mientras puedas.

Se avecina un cambio importante esta semana cuando las tormentas marquen el comienzo de condiciones ventosas y más frías.

El martes, las nubes y los vientos aumentarán durante la tarde. Existe la posibilidad de lluvia ligera durante la noche antes de que haya mejores posibilidades de precipitaciones más adelante esta semana.

Las temperaturas se volverán mucho más frías el martes y el miércoles con una mayor probabilidad de lluvia y nieve a muy baja altura hasta el sábado.

Una vigilancia de tormenta de invierno estará vigente en las montañas del condado de Los Ángeles desde el martes por la noche hasta el sábado por la tarde. Espere fuertes acumulaciones de nieve y ráfagas de viento de hasta 70 mph.

El Valle del Antílope y la Isla Catalina estarán bajo vigilancia de vientos fuertes desde el martes por la noche hasta el martes por la noche, con vientos anticipados de 30 a 45 mph, con ráfagas de hasta 65 mph.

Es probable que haya avisos de viento en toda la región el martes cuando las ráfagas alcancen las 45 a 55 mph.

Las temperaturas altas caerán de 4 a 8 grados en la mayor parte del área para el martes, con la mayoría de las áreas entre los 50 y 60 grados superiores.

Para el miércoles, las máximas serán de 10 a 20 grados por debajo de lo normal. La mayoría de las áreas no llegarán a los 60.

Se espera que las condiciones frescas duren al menos hasta el viernes, aunque podría extenderse hasta el sábado y posiblemente hasta el domingo.

La humedad en el aire podría significar períodos prolongados de precipitación, con un total de hasta 5 pulgadas en algunas áreas para el domingo, y el nivel de nieve cayendo a unos 1,500 pies.

