Ola de calor de finales de verano en el sur de California: lo que debe saber

Los avisos por calor excesivo entrarán en vigencia el miércoles para una gran parte del sur de California a medida que la región se prepara para algunas de las temperaturas más cálidas del año.

La explosión implacable del calor de fines del verano, incluidas las temperaturas de tres dígitos, provocó llamados a la conservación de energía, aumentó las preocupaciones sobre los peligros de incendios forestales y los avisos de calor y calidad del aire.

Esto es lo que debe saber sobre la ola de calor de agosto.

¿Cuánto dura el calor extremo?

Las advertencias de calor excesivo entrarán en vigencia el miércoles para todas las áreas del interior de las playas.

Esas advertencias permanecerán vigentes hasta el lunes, pero el riesgo de calor continúa hasta el martes y posiblemente más tiempo a medida que se debilita el sistema de alta presión.

Las temperaturas del miércoles serán unos 10 grados más cálidas que el martes.

¿Cuándo llegará el pico de la ola de calor?

Las temperaturas más altas se esperan el domingo y el lunes. El calor generalizado de tres dígitos cubrirá los valles y las áreas del interior.

Es probable que algunas áreas del valle se acerquen a los récords de todos los tiempos.

¿Qué tan caliente estará en el sur de California?

Un aviso por calor excesivo estará vigente en el Condado de Los Ángeles desde el miércoles, las 11 a.m., hasta el lunes, a las 8 p.m.

Esto incluye el Valle del Antílope, las montañas del condado de Los Ángeles, las montañas de Santa Mónica, la región costera y los valles de San Fernando y San Gabriel.

El Valle del Antílope podría ver temperaturas de hasta 113 grados. Otras áreas del valle podrían llegar a 112 y las montañas y las áreas costeras del interior podrían llegar a 105.

En el Condado de Orange, una advertencia de calor excesivo entró en vigencia el martes, a las 10 a.m., y continuará hasta el lunes, a las 8 p.m., para las zonas costeras e interiores y la Sierra y piedemonte de Santa Ana.

Las playas del condado de Orange verán temperaturas en los altos 80, con áreas del interior llegando a los 90, y posiblemente hasta 105 más lejos de la costa en ciudades como Anaheim, Garden Grove, Irvine y Fullerton.

Más hacia el Inland Empire, se emitió un aviso por calor excesivo hasta el lunes, a las 8 p.m., con condiciones peligrosamente calurosas en el pronóstico.

Se espera que las temperaturas alcancen entre 105 y 112 en partes del condado de Riverside. El aviso por calor está vigente para los valles del condado de Riverside e Inland Empire, Riverside, Ontario, Moreno Valley, Rancho Cucamonga y Corona.

¿Bajarán las temperaturas durante la noche?

Desafortunadamente, las noches y las noches ofrecerán poco alivio. Los mínimos permanecerán en los 70 e incluso en los 80 bajos en algunas de las áreas más cálidas.

¿Qué pasa con la situación energética de California?

El Operador Independiente del Sistema de California (Cal-ISO), que administra la red eléctrica del estado, señaló que ya emitió una orden de Operaciones de Mantenimiento Restringido que entrará en vigencia el miércoles y continuará hasta el próximo martes.

La orden limita las operaciones de mantenimiento diario, entre el mediodía y las 10 p.m., para garantizar que todos los sistemas de energía permanezcan en servicio.

Cal-ISO advirtió que podría hacer llamados para la conservación voluntaria de energía durante las horas pico, generalmente entre las 4 y las 9 p.m.

Cal-ISO advirtió que podría emitir Alertas Flex. La alerta es una solicitud de conservación voluntaria de energía durante las horas pico, generalmente entre las 4 y las 9 p.m.

¿Cómo es la calidad del aire en el sur de California?

El AQMD emitió un aviso por ozono para la región, que entró en vigencia desde el martes, a las 11 a.m., y se extenderá hasta el domingo.

Es probable que los niveles del Índice de Calidad del Aire (AQI) no saludables para los grupos sensibles y no saludables se encuentren en las áreas del interior de la cuenca de aire de la costa sur la mayoría de las tardes.

Es probable que la calidad del aire sea aún peor en las montañas de San Bernardino y el valle de San Bernardino con niveles de AQI muy poco saludables en la tarde.

Puede consultar el mapa del AQMD o hacer clic aquí para conocer las condiciones actuales de calidad del aire por región.

También puede registrarse para recibir actualizaciones y notificaciones sobre la calidad del aire desde la aplicación del AQMD.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.