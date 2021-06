¿Qué lugares reabren a partir del 15 de junio en el sur de California?

El 15 de junio, California abandona el sistema de niveles y eliminará la mayoría de sus restricciones pandémicas, en un retorno a niveles de actividad casi prepandémicos en todo el estado.

Estos cambios permiten que los lugares emblemáticos y turísticos comiencen a recibir visitantes sin las restricciones impuestas por más de un año.

Aquí les mostramos una lista de algunos de los lugares favoritos que los residentes del sur de California podrán frecuentar de nuevo:

Dodger Stadium

El Dodger Stadium volverá a su capacidad máxima en el juego contra los Filis de Filadelfia el 15 de junio, a las 7:10 p.m. Los primeros 25,000 fanáticos que asistan recibirán un bobblehead de Justin Turner y los jugadores usarán camisetas con adornos dorados que suelen usar el Día Inaugural.

Las ceremonias especiales del Día de la Reapertura incluirán a Brad Paisley, con la interpretación del himno nacional, y los ESPY para la celebración del Campeonato Mundial 2020 del club.

Los empleados seguirán usando máscaras, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomienda que todos los fanáticos no vacunados continúen usándolo también a menos que estén comiendo o bebiendo activamente..

Disneyland

Disneyland, que reabrió sus puertas a un número limitado de visitantes del estado el 30 de abril junto con Disneyland California Adventure, dará la bienvenida a visitantes de fuera de California el 15 de junio.

En el anuncio del 26 de mayo de esa reapertura, el complejo dijo que "todos los huéspedes deberán usar una cubierta facial aprobada durante su visita".

Tras la reapertura de California, los asistentes a este parque temático ya no tendrán que usar cubierta facial, si están vacunadas.

LA Galaxy

LA Galaxy reabrirá al público a plena capacidad el sábado 19 de junio durante un partido contra el Seattle Sounders FC.

"A medida que regresemos a un estadio lleno, continuaremos cumpliendo y cumpliendo con todas las medidas de salud para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y crear una experiencia incomparable", dijo la gerente general del Dignity Health Sports Park, Katie Pandolfo, en un comunicado.

LA Football Club (LAFC)

LA Football Club también dará la bienvenida a multitudes a plena capacidad el 19 de junio, cuando jueguen contra el Houston Dynamo FC en el Banc of California Stadium.

"Todos los boletos vendidos seguirán sujetos a las limitaciones de capacidad o restricciones de asistencia que puedan establecer las autoridades estatales, del condado o de la ciudad en cualquier momento", anunció el LAFC en un comunicado.

Arquidiócesis del condado de Los Ángeles

El arzobispo José H. Gómez anunció el lunes que la dispensa especial para asistir a la misa dominical y los Días Santos de Obligación serían canceladas en la Arquidiócesis de Los Ángeles, "excepto para aquellos que están enfermos, tienen problemas de salud subyacentes o están preocupados de poderse enfermar"

“Y así, el 19 y 20 de junio, animo a los fieles católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles a que regresen a la misa dominical en persona y a la celebración de los sacramentos, especialmente para aquellos que gozan de buena salud”, según un comunicado. La Diócesis reabrirá completamente el 19 de junio.

El famoso lugar astronómico de Los Ángeles se une a los cientos de miles de lugares que recibirán de nuevo visitantes tras la pandemia.

Sala de Conciertos Walt Disney

La Sala de Conciertos Disney (Walt Disney Concert Hall) albergará conciertos en vivo de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles (LACO) a partir del 26 de junio, para una audiencia limitada de "amigos y familiares completamente vacunados, socios comunitarios vitales y otras personas que han ayudado a la Orquesta a sobrellevar la pandemia", dijo la orquesta en un comunicado.

El LACO será el primer conjunto en actuar en la sala de conciertos desde que la pandemia la cerró hace más de un año. Un número limitado de personas completamente vacunadas puede participar en un sorteo de boletos haciendo clic aquí.

Getty Images

Hollywood Bowl

El Hollywood Bowl anunció el 1 de junio que dará la bienvenida a multitudes a plena capacidad cuando la temporada comience el 3 de julio.

En un comunicado, la Filarmónica de Los Ángeles aconseja a “todos los asistentes que puedan vacunarse, que no duden en hacerlo".

Teatro griego

El Teatro Griego reabrió el 30 de mayo con una actuación de Madness with the Mighty Mighty Bosstones. Las entradas ya están a la venta para el próximo evento del teatro, una actuación de Joe Bonamassa el 1 de agosto.

IEn una nota en la página web, el teatro dice que "este evento y cualquier fecha programada están sujetos a los mandatos de salud de la ciudad, el condado y el estado de California con respecto a la capacidad del lugar y los protocolos de seguridad para la implementación de la seguridad en respuesta a la pandemia de COVID-19”.

