Precios de la gasolina siguen aumentando en el sur de California

El precio promedio de un galón de gasolina regular sigue aumentando en el sur de California, lo que continúa con una racha de aumento de precios en la región y en Estados Unidos.

En el condado de Los Ángeles, el precio de un galón de gasolina regular de autoservicio subió cuatro centavos durante la noche entre el martes y el miércoles, según AAA, de $5,836 a $5,876.

La racha de aumento de precios en el condado de Los Ángeles ha durado 22 días consecutivos desde el 16 de marzo. El precio promedio ha aumentado $1.089 durante la racha, estableciendo un récord cada día, según cifras de la AAA y el Servicio de Información del Precio del Petróleo.

El precio promedio de la gasolina en el condado de Los Ángeles es 22 centavos más alto que hace una semana, $1,097 más alto que hace un mes y $1,972 más alto que hace un año.

En California en general, el precio promedio de un galón regular de gasolina de autoservicio es de $5,772, en comparación con un precio promedio a nivel nacional de $4,305.

Estos son los precios promedio en los condados del sur de California, a partir del miércoles por la mañana según AAA:

$5.877 en el condado de Los Ángeles

$5.818 en el condado de Ventura

$5.842 en el Condado de Orange

$5.765 en el condado de Riverside

$5.780 en el condado de San Bernardino

“Cabe recordar que el costo del petróleo representa alrededor del 50% de lo que los conductores pagan en el surtidor”, dijo Doug Shupe, gerente de comunicaciones corporativas del Club de Automóviles del Sur de California.

"Esta guerra está agitando un mercado petrolero global ya ajustado y dificulta determinar si estamos cerca de un pico para los precios de las bombas, o si siguen subiendo. Todo depende de la dirección de los precios del petróleo".

El precio del barril de crudo Brent ha caído un 21,9% en ICE Futures Europe desde que subió a 127,98 dólares el 8 de marzo, su valor más alto desde el 22 de julio de 2008, al cerrar en 99,91 dólares el martes, cayendo 6,99 dólares en la sesión.

El crudo Brent es la referencia mundial del petróleo, representando aproximadamente el 80% de la producción mundial.

CÓMO AHORRAR EN COMBUSTIBLE

La Asociación de Automóviles del Sur de California (AAA) recomienda los siguientes consejos para ahorrar a la hora de llenar el tanque de su vehículo:

Mantenga velocidades constantes ya que un automóvil utiliza combustible adicional al acelerar.

Anticípese a las condiciones del tráfico para evitar las frenadas de última hora y los "arranques repentinos".

Haga una búsqueda de precios de la gasolina en su comunidad utilizando aplicaciones en línea como GasBuddy , Gas Guru y AAA TripTik . También puede comparar precios por teléfono, Internet o anuncios en periódicos.

, y . También puede comparar precios por teléfono, Internet o anuncios en periódicos. No cargue peso adicional en el compartimiento de pasajeros o en el maletero ya que la reducción de este peso puede ahorrar hasta un 2% de combustible por cada 100 libras.

Use el aire acondicionado solo cuando sea necesario ya que este reduce la economía de combustible en aproximadamente un 5 por ciento o más en un vehículo modelo más antiguo.

Lea el manual del propietario para conocer el combustible recomendado para su vehículo.

Busque descuentos: AAA y algunas tiendas de comestibles ofrecen programas de descuento en combustible.

Para las familias que tienen más de un vehículo, seleccione el vehículo más eficiente en combustible que cumpla con la tarea en cuestión.

Consolide los mandados para reducir la conducción y el número de millas recorridas. Planifique su ruta y busque una ubicación donde pueda hacerse cargo de todos o de la mayoría de los recados.

El mantenimiento adecuado de su vehículo es fundamental para reducir el uso de gasolina: revise que los neumáticos tengan suficiente aire y el estado de los filtros de aire y las bujías.

