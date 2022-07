Precios de la gasolina bajan lentamente en el condado de Los Ángeles

El jueves trajo una de las mayores caídas en los precios de la gasolina que el condado de Los Ángeles ha visto en mucho tiempo.

Pero no se entusiasme demasiado: con una disminución de aproximadamente tres centavos por galón, todavía no estamos cerca de los precios observados en este momento en 2021.

El precio del gas tampoco está cayendo tan rápido como el precio del petróleo.

A partir del jueves 7 de julio, este es el precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en diferentes condados del sur de California, según AAA.

Condado de Los Ángeles : $6.24

: $6.24 Condado de Orange : $6.14

: $6.14 Condado de Riverside : $6.12

: $6.12 Condado de San Bernardino : $6.18

: $6.18 Condado de Ventura: $6.22

La buena noticia es que los precios del petróleo están ahora por debajo de los 100 dólares por barril, cayendo casi un 20 % en el último mes.

Pero, ¿por qué el precio en la bomba no se está hundiendo más?

Patrick De Haan, de GasBuddy, dice que las estaciones de servicio tardan más en bajar los precios porque, al igual que los consumidores, probablemente pagaron el precio más alto en las últimas semanas y necesitan deshacerse de ese suministro antes de aprovechar el gas más barato.

“Pero creo que con el tiempo, ambas áreas y la mayor parte de California deberían volver a caer por debajo de la marca de $6”, dijo De Haan.

A menos que haya otros aumentos repentinos en el precio del petróleo, el sur de California debería continuar viendo una caída gradual, pero tenga paciencia y no espere caídas repentinas durante la noche.

