Los precios de la gasolina en Los Ángeles están subiendo, otra vez

Parece que la montaña rusa del precio de la gasolina está subiendo.

El precio promedio de un galón de gasolina regular en los Estados Unidos subió nuevamente a un precio promedio nacional de $4.37, mientras que el precio promedio de un galón en el condado de Los Ángeles subió por 13° día consecutivo a $5,89, un día después de subir 1 centavo.

Ese promedio nacional de $4.37 es $1.41 más alto que el precio promedio de un galón regular en esta época del año pasado.

El precio promedio en California fue aún más alto el martes, a $5.84 el galón. Eso es un salto de $1.74 del promedio de California en este momento en 2021.

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE LA GASOLINA EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES?

En el condado de Los Ángeles, los precios amanecieron el martes a un promedio de $5.89 por galón regular, según AAA.

El precio promedio de la gasolina en el condado de Los Ángeles ha aumentado 11,6 centavos en los últimos 13 días luego de una racha de 28 disminuciones en 30 días por un total de 29,6 centavos, según cifras de la AAA y del Servicio de Información de Precios del Petróleo.

Es 6.3 centavos más que hace una semana, 2.3 centavos más que hace un mes y $1.74 más que hace un año.

Es 18 centavos más bajo que el récord de $6.07 establecido el 28 de marzo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA GASOLINA EN EL SUR DE CALIFORNIA?

Esto es lo que otros condados del sur de California están cobrando, en promedio, por un galón de gasolina regular sin plomo, a partir del lunes 10 de mayo de 2022.

Condado de Los Ángeles: $5.89

$5.89 Condado de Ventura: $5.90

$5.90 Condado de Orange: $5.83

$5.83 Condado de San Bernardino: $5.81

$5.81 Condado de Riverside: $5.80

