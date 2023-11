Veterans Day en el sur de California: ofertas en atracciones y restaurantes

Lo que debes saber El Día de los Veteranos es el 11 de noviembre

El Servicio de Parques Nacionales no cobrará admisión en todos los parques nacionales el 11 de noviembre, incluido Yosemite.

La Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y el Jardín Botánico de San Marino ofrecerán entrada gratuita a los veteranos el 10 de noviembre

Hacer una pausa para rendir un sentido homenaje a los veteranos es algo que hacemos con gratitud cada Día de los Veteranos, al igual que varios negocios, instituciones culturales y lugares de belleza natural.

El Día de los Veteranos ocurre cada 11 de noviembre como una “celebración para honrar a los veteranos americanos por su patriotismo, amor por el país y voluntad de servir y sacrificarse por el bien común”.

Hay muchas maneras de celebrar la ocasión distinguida, con varios eventos en los museos, restaurantes y centros culturales del sur de California.

Y más allá de nuestra región, también: una de las mayores celebraciones ocurre en los parques nacionales, o más bien en las puertas de esos parques que cobran por entrar.

El Día de los Veteranos es un día gratuito en el sistema de los parques nacionales, lo que significa que el 11 de noviembre no cobrarán entrada a los visitantes del Parque Nacional de Yosemite, el Parque Nacional de Joshua Tree y otros destinos magníficos.

Forest Lawn Hollywood Hills organizará una conmemoración del Día de los Veteranos el 11 de noviembre. La conmemoración empezará a las 11 a.m. en el Hall of Liberty.

Heroes Hall en Costa Mesa organizará una conmemoración del Día de los Veteranos el 11 de noviembre. El All-American Boys Chorus cantará por la tarde, mientras “la inauguración de una nueva placa honrando a nuestros héroes caídos y los veteranos que sirvieron después de 9/11” será uno de los eventos centrales.

Country Campout Weekend Presentado por Subaru será llena de excelente música en vivo y un gran gol de retribuir a los que sirvieron. “Los organizadores del evento se han comprometido a donar $1 por cada boleto de entrada vendido a ‘Shelter to Soldier,’ y Subaru acordaron aportar fondos adicionales para aumentar la donación total”, dijo el equipo del festival.

La Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y el Jardín Botánico de San Marino acogerán a los veteranos el 10 de noviembre con entrada gratis con un invitado. Los participantes están invitados a apreciar la “reflección, paz y disfrute en la belleza y tranquilidad de los Jardines de Huntington”. La Pipia & Ma Welcome Fund, un Fondo de la Fundación Comunitaria de Pasadena, está presentando el día.

Los veteranos pueden visitar la taquilla en el jardín de San Marino el 10 de noviembre.

El Acuario del Pacifico en Long Beach no cobrará la entrada para los veteranos y militares activos el 11 de noviembre, pero será necesario reservar con antelación.

SkyPark en Santa’s Village, cerca de Lake Arrowhead, también está dando un día gratuito a los veteranos en la atracción inspirado en la navidad. Esto está pasando desde el 9 de noviembre hasta el 12 de noviembre. Será válido en la entrada con identificación.

El Pacific Wheel en el Muelle de Santa Mónica mostrará símbolos e imágenes patrios en las tardes del 10 y 11 de noviembre. Si se encuentra en la ciudad temprano el 10 de noviembre, no dude en participar en una Ceremonia del Día de los Veteranos en el muelle a las 10 a.m.

Muchos restaurantes servirán una comida o plato especial el 11 de noviembre. Farmer Boys dirá “gracias” con un Big Cheese todo el día. Solo tiene que estar preparado para presentar su identificación.

Black Angus Steakhouse ofrecerá una cena de bistec gratis el 10 de noviembre de las 11 a.m. a 3 p.m., solo piden que presenta su identificación de veterano. Los veteranos comerán un “jugoso Top Sirloin de seis onzas con puré de papa casero y brócoli fresco con mantequilla de ajo” en cualquiera de las 32 locaciones.

NORMS servirá sus Four Deuces famosos a los veteranos — que incluye dos huevos, dos salchichas, dos pedazos de tocino y dos panqueques — el 11 de noviembre. Debe de tener su identificación lista.

BJ’s Restaurant and Brewhouse ofrecerá un Chocolate Chunk Pizookie gratis — con una compra de $11.95 — para los veteranos el 11 de noviembre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English