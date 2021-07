Los fuegos artificiales del 4 de Julio están listos para brillar en el sur de California

Los deslumbrantes eventos en el cielo regresan a nuestra región este Día de la Independencia, con una variedad de momentos maravillosos.

Tenga en cuenta que la capacidad para los asistentes puede estar limitada en una serie de exhibiciones, y varios eventos pueden incluir recomendaciones de máscaras, así que lea todo antes de reservar su boleto, guardar su lugar y planificar su 4 de Julio con la familia.

¿Comunidades locales? Es posible que tengan sus propios espectáculos de fuegos artificiales más pequeños, aunque una serie de eventos del 4 de julio, el tipo de celebraciones que han sido tradiciones en nuestras ciudades y pueblos regionales durante décadas, volverán en 2022.

¿En cuanto a algunos de los principales espectáculos centrados en los fuegos artificiales listos para brillar en 2021? Busca el brillo en ...

Universal Studios Hollywood: ¿Tienes una entrada al parque temático el 4 de julio? Entonces, podrás disfrutar del deslumbramiento pirotécnico, que comienza a las 9 en punto. Escuche los interludios musicales que rinden homenaje a las películas de Universal, así como a una gran cantidad de conmovedores clásicos patrióticos.

Americafest: este evento lleno de actividades y mucho que ver celebra su 95 aniversario en el estadio Rose Bowl en 2021. Algunos de los aspectos más destacados del programa incluyen un homenaje a los “militares veteranos de los Estados Unidos, personal militar activo y nuestros héroes caídos", motocross y música de Mendelyev. ¡Por supuesto!, los fuegos artificiales completan el gran día. Un boleto de admisión general cuesta $20.

Hollywood Bowl: la famosa concha acústica está lista para brillar de nuevo cuando vuelva a abrir para sus presentaciones públicas. Kool & the Gang está trayendo encabezará el fin de semana inaugural de Fireworks Spectaculars, que brilla tanto el 3 como el 4 de julio.

Woodland Hills: La Extravaganza del 4 de Julio del concejal Bob Blumenfield contará con un tributo a los Beatles, vendedores de artesanías y 20 restaurantes si decide cenar allí. Para el evento de los fuegos artificiales podrás dirigirte a Warner Park. La hora de inicio de esta celebración gratuita es a las 6 p.m. y se recomienda llegar temprano.

Disneyland: El Lugar más Feliz de la Tierra es sinónimo de un espectáculo de fuegos artificiales nocturno, pero el cielo nocturno sobre el parque temático de Anaheim se ha mantenido sin juegos pirotécnicos desde marzo de 2020. Todo eso cambiará el 4 de julio cuando regrese una experiencia nocturna llamada Mickey's Mix Magic. Proyecciones a gran escala, música original y, sí, esos clásicos fuegos artificiales de Disney son parte del encanto.

A pocos días de festejarse el 4 de Julio las autoridades del condado de Orange hacen un recordatorio a sus residentes, ya que existe un peligro latente al quemar o tener en su poder fuegos artificiales ilegales.

Calabasas: La celebración del 4 de Julio en la ciudad se trasladará a los ritmos retro-fied de Big Bad Voodoo Daddy. ¿La ubicación? El campo de fútbol de la Preparatoria Calabasas. Tenga en cuenta que las entradas ya están agotadas.

Long Beach: disfrute de los fuegos artificiales "Along the Waterfront" el 4 de Julio, a las 9 p.m. Puede verse en todo el área de Shoreline Village, así como Rainbow Harbor y Lions Lighthouse for Sight. ¿Quieres verlo todo desde el agua? Harbour Breeze Cruises lanzará barcos en el Big Blue, justo a tiempo para el espectáculo.

Isla Catalina: Avalon es verdaderamente una de esas comunidades mágicas que busca sacar todas los desfiles el cuarto día de julio. ¿Y si toma un barco para experimentar esto? Podrá disfrutar de melodías en vivo, un desfile de carritos de golf y, sí, un desfile de botes antes de los fuegos artificiales de las 9 p.m.

LA Galaxy: ¿Es el fútbol emocionante una pieza central de su celebración el 4 de julio? Sal y anima al Galaxy mientras se enfrentan al Sporting Kansas City, y asegúrate de quedarte para ver el espectáculo de fuegos artificiales después de que concluya el juego.

Newport Dunes: ¿Espera celebrar el "Día de la Independencia en Back Bay"? El espíritu festivo brillará el 4 de julio, de las 8 a las 10 p.m., con música en vivo y otras tareas pendientes. Oh, sí: botes a pedales y otras embarcaciones para salir al agua están disponibles para alquilar más temprano en el día.

Las autoridades buscan evitar el uso ilegal de juegos pirotécnicos en el condado de Los Ángeles

Redondo Beach: busque no uno, sino dos eventos centrados en fuegos artificiales cerca del agua, incluido el Festival de Fuegos Artificiales de Riviera Village. La música en vivo comienza mucho antes de la puesta del sol, y el brillo llega más tarde en la noche. La entrada general es de $20. Los fuegos artificiales de la ciudad también darán a los visitantes del área de King Harbor mucho que ver.

Dana Point: busque un lugar en Baby Beach o en la isla y luego mire en dirección a Doheny State Beach para ver la exhibición del Día de la Independencia a las 9 en punto. Los organizadores recomiendan sintonizar KSBR 88.5 FM para disfrutar de una lista de reproducción patriótica durante el programa.

Cinespia: una de las delicias cinematográficas más dulces del verano, "Dirty Dancing", llegará a la pantalla grande en Hollywood Forever Cemetery el 4 de julio. Pero espera: también habrá fuegos artificiales, un importante regreso a la tradición navideña de eries de película de larga duración. Haz clic aquí para más información.

