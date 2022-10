Eventos fantasmagóricos para celebrar Halloween en el sur de California

Tal vez no has asegurado el disfraz de tus sueños o la casa embrujada que valientemente querías ver se agotó.

En cualquier caso, debemos ser creativos y ágiles cuando finalmente llegue la noche más inquietante del año.

Si aún no ha hecho sus planes para Halloween 2022, anímese: hay algunos eventos gratuitos para todas las edades, mientras que otros eventos con boleto todavía tienen espacios (pero verifique la disponibilidad con anticipación y compre su entrada antes de salir de casa, porque los eventos pueden y se agotarán durante las horas previas a la noche de Halloween).

El 31 de octubre puede ser un poco voluble por naturaleza, como se mencionó, así que su mejor opción: asegure su entrada a la festividad con un boleto comprado con anticipación mucho antes de ponerse el maquillaje de payaso o las orejas de gato que brillan en la oscuridad.

¿Lo que debe saber? No todos los eventos serán adecuados para todas las edades, así que primero consulte el sitio del evento.

¿Listo para once sugerencias de última hora? Prepárese para atormentar los acontecimientos a continuación (y verifique antes de ir para asegurarse de que todos los boletos no se hayan ido volando, como un murciélago en el viento).

Rueda de la Fortuna de Santa Mónica (Pacific Wheel) : Los "fantasmas, murciélagos y calabazas" de nueve pisos brillarán en el costado de la mundialmente famosa atracción de Santa Mónica desde la puesta del sol hasta la medianoche. Se iluminará todas las noches hasta el 2 de noviembre y es gratis para ver en persona o a través de la cámara web.

: Los "fantasmas, murciélagos y calabazas" de nueve pisos brillarán en el costado de la mundialmente famosa atracción de Santa Mónica desde la puesta del sol hasta la medianoche. Se iluminará todas las noches hasta el 2 de noviembre y es gratis para ver en persona o a través de la cámara web. Shaqtoberfest : la fiesta inaugural de Long Beach, un sueño de Shaquille O'Neal, fanático de Halloween desde hace mucho tiempo, incluye varias áreas temáticas, que incluyen Midway Madness, Lost City Boardwalk y Shipwreck Graveyard. Este es un evento con boleto a la sombra del Queen Mary, que se dice que está embrujado.

: la fiesta inaugural de Long Beach, un sueño de Shaquille O'Neal, fanático de Halloween desde hace mucho tiempo, incluye varias áreas temáticas, que incluyen Midway Madness, Lost City Boardwalk y Shipwreck Graveyard. Este es un evento con boleto a la sombra del Queen Mary, que se dice que está embrujado. “ El gabinete del Dr. Caligari ” : La maravilla cinematográfica, una película muda que influyó en muchas películas de miedo futuras, cumplió 100 años en 2020. Se proyectará en el gran escenario del Walt Disney Concert Hall con Clark Wilson tocando el órgano de tubos "monstruoso". Los boletos están disponibles, pero actúe rápido.

: La maravilla cinematográfica, una película muda que influyó en muchas películas de miedo futuras, cumplió 100 años en 2020. Se proyectará en el gran escenario del Walt Disney Concert Hall con Clark Wilson tocando el órgano de tubos "monstruoso". Los boletos están disponibles, pero actúe rápido. Tallado en Descanso Gardens : Todavía quedan algunos horarios disponibles para este popular evento al aire libre, que ofrece la posibilidad de recorrer caminos iluminados por todo tipo de instalaciones luminosas y calabazas talladas. Asegúrese de comprar su entrada antes de dirigirse a La Cañada Flintridge.

Todavía quedan algunos horarios disponibles para este popular evento al aire libre, que ofrece la posibilidad de recorrer caminos iluminados por todo tipo de instalaciones luminosas y calabazas talladas. Asegúrese de comprar su entrada antes de dirigirse a La Cañada Flintridge. Cemetery Lane : ¿La oportunidad de disfrutar de un truco o trato nostálgico en un entorno de película? Es muy raro, pero está sucediendo en el Heritage Square Museum en Arroyo Parkway. Las casas victorianas están decoradas, la gente está disfrazada y algunos boletos están disponibles, pero se mueven rápidamente.

¿La oportunidad de disfrutar de un truco o trato nostálgico en un entorno de película? Es muy raro, pero está sucediendo en el Heritage Square Museum en Arroyo Parkway. Las casas victorianas están decoradas, la gente está disfrazada y algunos boletos están disponibles, pero se mueven rápidamente. Nights of the Jack : ¿Un reino brillante donde miles de calabazas esculpidas con imaginación agregan alegría, misterio y belleza fotográfica a la noche? Puede verlo en el King Gillette Ranch en Calabasas. Sidras tostadas, lugares para instantáneas de temporada y más son parte del evento para el cual debe comprar boleto.

¿Un reino brillante donde miles de calabazas esculpidas con imaginación agregan alegría, misterio y belleza fotográfica a la noche? Puede verlo en el King Gillette Ranch en Calabasas. Sidras tostadas, lugares para instantáneas de temporada y más son parte del evento para el cual debe comprar boleto. Old Pasadena Trick-or-Treating : disfrazarse y pasear caprichosamente por los callejones atmosféricos de Crown City de 5 a 8 en punto. Los niños pueden pedir dulces en las tiendas mientras que "Cazafantasmas" se proyectará, de forma gratuita, a partir de las 7 p.m. en el patio One Colorado.

disfrazarse y pasear caprichosamente por los callejones atmosféricos de Crown City de 5 a 8 en punto. Los niños pueden pedir dulces en las tiendas mientras que "Cazafantasmas" se proyectará, de forma gratuita, a partir de las 7 p.m. en el patio One Colorado. Los Angeles Haunted Hayride : ¿Estamos listos para un viaje aterrador a Midnight Falls, el pueblo lleno de monstruos en el corazón de este evento embrujado, y sentados en el heno mientras disfrutamos de todo tipo de escenas que te ponen la piel de gallina? Estamos listos. Consulte las recomendaciones de edad y los boletos, que se “venden rápido”.

¿Estamos listos para un viaje aterrador a Midnight Falls, el pueblo lleno de monstruos en el corazón de este evento embrujado, y sentados en el heno mientras disfrutamos de todo tipo de escenas que te ponen la piel de gallina? Estamos listos. Consulte las recomendaciones de edad y los boletos, que se “venden rápido”. Halloween en Kidspace : los adorables desfiles diarios seguirán teniendo lugar el día de Halloween, y otras tareas pendientes y otras programadas como la fabricación de máscaras y la decoración de calabazas. Las festividades del Día de los Muertos comienzan el 1 de noviembre. ¿Boletos para Halloween? Cuestan $14.95 y están disponibles varias veces, pero compre antes de ir.

los adorables desfiles diarios seguirán teniendo lugar el día de Halloween, y otras tareas pendientes y otras programadas como la fabricación de máscaras y la decoración de calabazas. Las festividades del Día de los Muertos comienzan el 1 de noviembre. ¿Boletos para Halloween? Cuestan $14.95 y están disponibles varias veces, pero compre antes de ir. SkyPark en la Villa de Santa : si se encuentra en el área de Lake Arrowhead, puede disfrutar de una actividad de truco o trato en esta aldea pintoresca y navideña durante tres dulces horas de la tarde. También hay un lindo concurso de disfraces, a las 3:30 p.m., en la Casa de Papá Noel. Compra tu entrada antes de ir a esta rara combinación de vibraciones navideñas y de Halloween.

si se encuentra en el área de Lake Arrowhead, puede disfrutar de una actividad de truco o trato en esta aldea pintoresca y navideña durante tres dulces horas de la tarde. También hay un lindo concurso de disfraces, a las 3:30 p.m., en la Casa de Papá Noel. Compra tu entrada antes de ir a esta rara combinación de vibraciones navideñas y de Halloween. Festival de la Cosecha de Otoño: es el último día de esta celebración tan querida de Underwood Family Farms, una diversión bajo el sol perfecta para las familias que buscan una expresión amable de la temporada. Las arañas gigantes, una casa de calabazas y otras vistas lindas son parte del evento con boleto en Moorpark.

En la imagen: Cemetery Lane, tallado en Descanso Gardens y Pacific Wheel

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.