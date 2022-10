El Día Nacional del Taco rebosa de ofertas en el sur de California

El martes 4 de octubre es el Día Nacional del Taco, una fecha que se celebrará a lo grande, con ofertas en varios lugares del sur de California y una aparición espectacular en el muelle de Santa Mónica.

Los tacos en el Muelle de Santa Monica serán tacos imponentes, con rellenos formidables y una capacidad crujiente colosal, que cobrarán vida por cortesía de miles de potentes luces LED.

Porque la Rueda de la Fortuna del Pacifico en Pacific Park saludará la popular ocasión con un espectáculo de luces con temática de tacos, como solo esta enorme atracción puede hacerlo y lo hace con tanto encanto, comenzando al atardecer.

Los tacos al pastor, rellenos de pollo, de camarón e incluso de chapulines (grillos) son algunas de las variedades que atraen a los comensales fuera de México.

Los tacos de nueve pisos al costado de una rueda de la fortuna alimentada por energía solar de fama mundial definitivamente nos tientan, incluso si no son comestibles, por lo que tendremos que satisfacer nuestros antojos y encontrar algunos ahorros en otro lugar.

Ofertas en el sur de California

Muchos restaurantes locales honrarán el día a su manera, rociados con salsa y coronados con cotija, incluidos los siguientes lugares:

Puesto Mexican Artisan Kitchen & Bar: Los restaurantes del condado de Orange están dando un giro al estilo Willy Wonka a la celebración al adjuntar “boletos dorados” (piense en tarjetas de regalo de $50) en el fondo de algunos platos de tres tacos. ¿Serás uno de los afortunados buscadores? Tendrás que cenar para averiguarlo.

Los restaurantes del condado de Orange están dando un giro al estilo Willy Wonka a la celebración al adjuntar “boletos dorados” (piense en tarjetas de regalo de $50) en el fondo de algunos platos de tres tacos. ¿Serás uno de los afortunados buscadores? Tendrás que cenar para averiguarlo. HomeState: ¿Listo para ir a una “Búsqueda de tacos dorados”? Si le entregan un taco envuelto en papel de aluminio dorado, y se entregarán un trío de tacos envueltos en papel de aluminio dorado en cada ubicación, obtendrá una tarjeta de regalo de HomeState de $100. El tentador trío no se repartirá de una vez, sino en el desayuno, el almuerzo y la cena.

¿Listo para ir a una “Búsqueda de tacos dorados”? Si le entregan un taco envuelto en papel de aluminio dorado, y se entregarán un trío de tacos envueltos en papel de aluminio dorado en cada ubicación, obtendrá una tarjeta de regalo de HomeState de $100. El tentador trío no se repartirá de una vez, sino en el desayuno, el almuerzo y la cena. Qué Padre Tacos: Los deliciosos tacos exclusivos del chef ejecutivo Isaias Peña tendrán un precio de $5, entre las 3 y las 5 p.m., en este restaurante de Palisades Village. Las opciones incluyen al pastor, carne asada y varios otros favoritos súper sabrosos.

Los deliciosos tacos exclusivos del chef ejecutivo Isaias Peña tendrán un precio de $5, entre las 3 y las 5 p.m., en este restaurante de Palisades Village. Las opciones incluyen al pastor, carne asada y varios otros favoritos súper sabrosos. Tito's Tacos: El amado restaurante de Culver City se asocia con Tito's Handmade Vodka para organizar "Tito's Fiesta Mexicana" el 4 de octubre. ¿La fiesta? Está destacando tanto el Día Nacional del Taco como el Día Nacional del Vodka. Un boleto cuesta $30, los favoritos como Mariachi Reyna de Los Ángeles se presentarán y la Fundación de Artes de Culver City es el beneficiario.

El amado restaurante de Culver City se asocia con Tito's Handmade Vodka para organizar "Tito's Fiesta Mexicana" el 4 de octubre. ¿La fiesta? Está destacando tanto el Día Nacional del Taco como el Día Nacional del Vodka. Un boleto cuesta $30, los favoritos como Mariachi Reyna de Los Ángeles se presentarán y la Fundación de Artes de Culver City es el beneficiario. Acapulco Restaurant y Cantina: ¿Cómo obtener su primer taco gratis mientras cena en su Acapulco local? Simplemente diga “DÍA DEL TACO” a su mesero. El trato es bueno después de las 3 p.m., tome nota, ¿y después de comer su taco gratis? Está la barra de $3 para construir tu propio taco.

¿Cómo obtener su primer taco gratis mientras cena en su Acapulco local? Simplemente diga “DÍA DEL TACO” a su mesero. El trato es bueno después de las 3 p.m., tome nota, ¿y después de comer su taco gratis? Está la barra de $3 para construir tu propio taco. Tocaya Modern Mexican en el Beverly Center: ¿Te encanta un sabroso taco que cuesta $2? Ese es el precio en una “amplia selección de tacos”, lo que significa que puede hacerlo "Taco Twosday” si siente la vibra.

¿Te encanta un sabroso taco que cuesta $2? Ese es el precio en una “amplia selección de tacos”, lo que significa que puede hacerlo "Taco Twosday” si siente la vibra. El Granjero Cantina: ¿Pasando por el Original Farmers Market para su comida del Día Nacional del Taco? Disfruta jugando Loteria de 6 a 8 p. m., luego disfruta de tacos especiales de $10. ¿Una de las opciones? Tacos de pollo dorado, ¡deliciosos!

¿Pasando por el Original Farmers Market para su comida del Día Nacional del Taco? Disfruta jugando Loteria de 6 a 8 p. m., luego disfruta de tacos especiales de $10. ¿Una de las opciones? Tacos de pollo dorado, ¡deliciosos! Chicas Tacos: El Día Nacional del Taco puede ser el 4 de octubre, pero tenga en cuenta el número 3 cuando visite las ubicaciones de West Third y Culver City para Chicas. ¿Por qué? Porque ambos lugares ofrecerán tacos de $3 y margaritas de $3.

El Día Nacional del Taco puede ser el 4 de octubre, pero tenga en cuenta el número 3 cuando visite las ubicaciones de West Third y Culver City para Chicas. ¿Por qué? Porque ambos lugares ofrecerán tacos de $3 y margaritas de $3. El Torito: Las palabras “haz tus propios tacos” son ciertamente tentadoras, y ese mismo tipo de barra estará disponible en tu El Torito local, todo para celebrar la apetitosa ocasión. La tentación de $3 por taco comienza después de las 3 p.m., y también hay otras ofertas especiales, como margaritas de la casa de $6.

Las palabras “haz tus propios tacos” son ciertamente tentadoras, y ese mismo tipo de barra estará disponible en tu El Torito local, todo para celebrar la apetitosa ocasión. La tentación de $3 por taco comienza después de las 3 p.m., y también hay otras ofertas especiales, como margaritas de la casa de $6. The Raymond 1886: ¿Cenar en el frondoso lugar donde Pasadena se encuentra con South Pasadena? Pásate, entre las 4 y las 5:30 p.m., para probar los Tacos de Puerco, que son los especiales del día. Ah, sí, ¿y la sangría? Son $11, un complemento perfecto para un taco.

¿Cenar en el frondoso lugar donde Pasadena se encuentra con South Pasadena? Pásate, entre las 4 y las 5:30 p.m., para probar los Tacos de Puerco, que son los especiales del día. Ah, sí, ¿y la sangría? Son $11, un complemento perfecto para un taco. Taco Bell: El tan esperado regreso de Mexican Pizza puede estar en la vanguardia de la mente de muchos aficionados a Taco Bell en estos días, pero el Taco Lover's Pass está regresando, justo a tiempo para el Día Nacional del Taco. “Con el pase, los miembros de Rewards pueden canjear uno de los siete tacos icónicos al día durante 30 días consecutivos, todo por $10”, dulce.

