Cómo celebrar el Día de la Tierra en el sur de California

El mes de abril es una ocasión en que se resalta el estilo ecológico y la toma de decisiones ambientalmente conscientes para ayudar a proteger el planeta.

Abril es conocido como el Mes de la Tierra, un evento que se ha celebrado durante décadas. Se dedica a crear conciencia sobre temas ambientales y sobre la creación de mejores prácticas que beneficien al medio ambiente.

Dentro del Mes de la Tierra también está el Día de la Tierra que se celebra todos los años el 22 de abril. El primer Día de la Tierra se celebró oficialmente en 1970 como un día para reconocer el movimiento ambiental moderno.

Cada año la Nasa y la NOAA miden la temperatura promedio de toda la tierra. Los resultados de los últimos años muestran una preocupante tendencia que afecta a todo el planeta

Desde entonces, en Estados Unidos se han realizado ajustes significativos con el objetivo de limitar la huella de carbono que los vehículos, las empresas y las personas dejan en el planeta.

La organización sin fines de lucro, EarthDay.Org, se creó tras la celebración del primer Día de la Tierra y establece un tema cada año para el día. El tema de este año es: Invertir en nuestro planeta.

La idea detrás del tema es que si todos están unidos en la lucha ambiental, juntos podemos invertir en nuestro planeta. EarthDay.Org proporciona múltiples recursos sobre cómo las personas pueden tomar medidas y tener un impacto.

Ser más consciente del medio ambiente no tiene por qué ser difícil, comienza con las pequeñas cosas.

Varias organizaciones de Los Ángeles organizan eventos y campañas para celebrar el Mes y el Día de la Tierra.

Eventos del Día de la Tierra en Los Ángeles

Cumbre del Día de la Tierra 2023 : La Cumbre del Día de la Tierra en el centro de Los Ángeles es uno de los eventos del Día de la Tierra más populares de la ciudad. Se llevará a cabo el 21 de abril para ayudar a las personas a entrar en el espíritu antes del día real. La cumbre incluirá oradores invitados, marcas sostenibles, líderes ambientales y mucho más. Utilice este enlace para obtener más información.

: La Cumbre del Día de la Tierra en el centro de Los Ángeles es uno de los eventos del Día de la Tierra más populares de la ciudad. Se llevará a cabo el 21 de abril para ayudar a las personas a entrar en el espíritu antes del día real. La cumbre incluirá oradores invitados, marcas sostenibles, líderes ambientales y mucho más. Utilice este enlace para obtener más información. Evento comunitario de plantación de árboles : El Departamento de Obras Públicas de Bell Gardens organizará un evento comunitario de plantación de árboles el 22 de abril en los parques Darwell y Gallant. Los eventos tendrán lugar en la mañana antes del festival del Día de la Tierra programado en la ciudad. Para obtener más información sobre el evento, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas de Bell Gardens al (562) 806-7700.

: El Departamento de Obras Públicas de Bell Gardens organizará un evento comunitario de plantación de árboles el 22 de abril en los parques Darwell y Gallant. Los eventos tendrán lugar en la mañana antes del festival del Día de la Tierra programado en la ciudad. Para obtener más información sobre el evento, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas de Bell Gardens al (562) 806-7700. Celebración del Día de la Tierra de meditación y movimiento en la naturaleza : la organización Black Women for Wellness organizará una sesión interactiva de movimiento suave y registro en la naturaleza en Culver City. El evento se llevará a cabo el 22 de abril. Utilice este enlace para obtener más información.

: la organización Black Women for Wellness organizará una sesión interactiva de movimiento suave y registro en la naturaleza en Culver City. El evento se llevará a cabo el 22 de abril. Utilice este enlace para obtener más información. Limpieza y fiesta de playa del Día de la Tierra 2023 : Habrá una limpieza pública de la playa en Hermosa Beach el 23 de abril organizada por el equipo de Beach Bound y otros grupos comunitarios. Utilice este enlace para obtener más información.

: Habrá una limpieza pública de la playa en Hermosa Beach el 23 de abril organizada por el equipo de Beach Bound y otros grupos comunitarios. Utilice este enlace para obtener más información. Celebración del Día de la Tierra: El Cerritos Towne Center está invitando a las familias y sus hijos a una celebración del Día de la Tierra el 23 de abril para manualidades, juegos, pintores de caras y organizaciones destinadas a proteger el medio ambiente. Utilice este enlace para obtener más información.

Maneras de colaborar con la conservación de la Tierra

Cierra el grifo mientras te lavas los dientes

Apaga el termostato cuando estés fuera de casa

Reduce el uso de plásticos de un solo uso (vasos, platos, utensilios, pajitas)

Viaja en bicicleta o camina en lugar de conducir un automóvil

Haz trabajo voluntario en limpiezas de playas y parques

Dona a organizaciones de justicia ambiental

Compra productos más ecológicos (envases de vidrio, popotes biodegradables, alimentos orgánicos, etc.)

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.