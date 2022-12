Tormenta fría traerá lluvia ligera y nieve en las montañas del sur de California

Un comienzo empapado y fresco de diciembre continúa esta semana a medida que otra tormenta se traslada al sur de California.

Una tormenta fría se moverá a través de la región el martes y traerá nieve y lluvia ligera dispersa. Los niveles de nieve caerán a 5,000 pies en las montañas del sur de California.

Las tormentas eléctricas son posibles el martes por la tarde.

Solo se esperan alrededor de 0,25 pulgadas de lluvia de la tormenta de principios de diciembre. Se espera alrededor de una pulgada de nieve en las montañas.

Los máximos estarán en los 50 y 60 para la mayor parte del sur de California, por debajo de lo normal para esta época del año.

¿Cuánta lluvia cayó en el sur de California?

La tormenta sigue a una ronda de clima húmedo que comenzó a finales de la semana pasada y continuó hasta el fin de semana. Porter Ranch recibió 1,57 pulgadas de lluvia durante los primeros cinco días del mes. Otros totales de lluvia para ese período incluyen:

Northridge: 0,79 pulgadas

Embalse de Chatsworth: .63 pulgadas

Agoura Hills: .59 pulgadas

Warm Springss: 1,72 pulgadas

Montañas del condado de Los Ángeles, campamento 9: 1,09 pulgadas

Del Valley (Valle de Santa Clarita): .75 pulgadas

Castaic: .68 pulgadas

Pasadena: 0,32 pulgadas

Canoga Park: .51 pulgadas

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.