Súplica para asilo político: Tras huir de violencia doméstica, espera reunirse con su hija detenida

Una madre de familia huyó de Guatemala con sus hijos por la presunta violencia de su pareja. Eso fue nueve meses atrás, y aún permanece separada de su hija de 19 años que está detenida en Georgia, mientras el resto de la familia espera la petición de asilo político en California.

Han sido meses muy dolorosos. Al huir de su país natal, terminó una pesadilla, pero empezó otra tras estar lejos de su hija.

"Todos los días, le pido a Dios que me ayude para sacarla de ahí y que no me la deporten", dijo Iris Bastón, madre de familia, entre lágrimas.

En un video grabado en un celular en Guatemala, se ve a un hombre presuntamente maltratando a un niño.

"Ese fue el día que yo estaba preparando mis cosas para salir de ahí, salir de ahí con mi hijos. Se me aventó y me quería matar," dijo Bastón.

Asegura que tuvo que pedir asilo político en Estados Unidos cuando se enteró que su pareja presuntamente atacó a su hija.

"Me dijo que él la había violado", dijo Bastón.

La familia se entregó en la frontera de Texas el junio pasado. La madre y sus hijos menores fueron liberados. Iris, de 18 años, quedó detenida. Ha sido trasladada a múltiples estados a la espera de la petición de asilo.

En un mensaje a su hija, Bastón dijo, "Te extraño mucho y llevo tantos meses sin verte, lo cual me tiene con un dolor en el alma".

El abogado Gustavo Mora explicó que la mayoría de los casos de violencia doméstica no son aprobados. Pero hay opciones para que la joven sea liberada mientras espera su petición.

"Van a necesitar alguien que les puede preparar papeleo y evidencia para poder enseñar a los oficiales de inmigración que ella si merece salir bajo fianza", dijo Mora.

La otra opción es acudir a una organización sin fines de lucro que le de asistencia legal gratuita en el estado donde permanece detenida. Quizas podran unir los casos para pelearlos en California.

"Dios se que va a hacer la obra, siempre estare contigo luchando, luchando y luchando. Hasta el último momento”, dijo Bastón.

La madre vive con sus otros dos hijos menores y espera poder reunirse con su hija lo antes posible.