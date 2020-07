Supervisores del condado de Los Ángeles extienden fondo de ayuda legal a inmigrantes

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el martes una moción para extender, por un año más, el Fondo de Justicia de Los Ángeles, una asociación público-privada que brinda representación legal a los inmigrantes en los procedimientos de deportación.

Los supervisores Hilda Solís y Janice Hahn recomendaron que el condado mantenga su compromiso, estimando que los inmigrantes representan el 44% de la fuerza laboral del condado y pagan miles de millones en impuestos federales anualmente.

“Cuando un individuo es detenido por las autoridades federales de inmigración, son cruelmente separados de sus familias y sus comunidades y enfrentan la dura posibilidad de ser deportados a su país de origen, aunque muchos consideran que el condado de Los Ángeles es su único hogar”, dijo Solís. “El condado de Los Ángeles siempre estará con inmigrantes y solicitantes de asilo”.

Según Solís, los inmigrantes representados por un abogado durante el proceso tienen más de cinco veces más probabilidades de obtener alivio migratorio positivo que aquellos sin un abogado.

“Desde su creación, el Fondo de Justicia de Los Ángeles se ha asegurado de que cientos de familias tengan representación legal en los procedimientos de deportación'', dijo Hahn.

“Desearía que no necesitáramos el Fondo de Justicia de Los Ángeles, pero en medio de continuos ataques contra nuestras comunidades de inmigrantes, extender este fondo es fundamental para proporcionar a estas familias protecciones básicas del debido proceso mientras trabajamos para mantener a estas comunidades completas”.

La supervisora ​​Kathryn Barger votó en contra de la extensión, diciendo que no podía justificar la obligación en un momento de tanta incertidumbre y estrés financiero para el condado.

“Siento empatía con la difícil situación de miles de personas afectadas por el sistema de inmigración roto '', dijo Barger. `` Dadas las enormes restricciones financieras impuestas por COVID-19, tengo serias preocupaciones acerca de obligar el financiamiento; no sabemos de dónde vendrá ''.

Varios artistas latinos se han unido con organizaciones pro-inmigrantes para defender los derechos de personas sin documentos actualmente en centros de detención.

Barger dijo que debería ser obligación del gobierno federal asumir los costos de la inmigración ilegal y centrarse en una política integral de inmigración.

Hahn, un ex miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que la resolución podría tardar en llegar.

“Mientras tanto, creo que este fondo de justicia es importante'', dijo Hahn. “Creo que es un uso absolutamente apropiado de nuestros fondos”.

La votación se produjo el mismo día en que el presidente Donald Trump emitió un memorando que ordenaba al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, que proporcionara información sobre el censo que permitiría que los inmigrantes que viven en los Estados Unidos sin autorización sean excluidos del conteo de 2020.

El supervisor Mark Ridley-Thomas emitió una declaración en reacción a la medida de la administración, invocando al representante de Georgia, John Lewis, quien murió el viernes.

“Creo que fue el congresista John Lewis quien dijo: 'Cuando ves algo que no está bien, no es justo, no solo, tienes que hablar'. No podemos guardar silencio ante este intento de subestimar las comunidades de color que ya están desproporcionadamente desatendidas'', dijo Ridley-Thomas.

“El racismo y la xenofobia están en el corazón de esta orden ejecutiva, y no se debe permitir que se mantenga”.

Randy Serrano tiene la información.

El Fondo de Justicia de Los Ángeles es una colaboración establecida en 2017 entre el condado, la ciudad de Los Ángeles, la Fundación Comunitaria de California (CCF) y la Fundación Weingart. El condado contribuyó con $3 millones al fondo.

Desde entonces, el Fondo de Justicia de Los Ángeles superó sus objetivos iniciales y recibió $7,4 millones, según Solís y el sitio web de CCF.

Su trabajo ha incluido:

realización de 1.730 consultas y referencias;

representación a 546 personas, incluidos 181 niños; y

alcance de resultados positivos en el 62% de los casos.

El plan piloto actual finalizará el 30 de junio de 2021, cuando se espera que comience una segunda fase del programa.