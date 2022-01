Despejan campamentos de indigentes entre LAX y el SoFi Stadium en Inglewood

Equipos de limpieza retiraron artículos la madrugada del martes de un campamento para personas sin hogar entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Estadio SoFi, el sitio del Super Bowl en febrero.

Los equipos de Caltrans limpiaron el campamento en la rampa de entrada del Bulevar Century a la Autopista 405 en dirección norte debido a preocupaciones de seguridad contra incendios, dijo la agencia. La gente había estado prendiendo fuego en el campamento, dijeron las autoridades.

“La responsabilidad de Caltrans es garantizar la seguridad del público que viaja y proteger y mantener la infraestructura vial de California”, dijo Caltrans en un comunicado. “El departamento se está coordinando con socios locales para brindar alcance y apoyo, incluida la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA)”.

Se publicó un aviso 72 horas antes de la limpieza el 20 de enero, dijo Caltrans. El aviso se proporcionó para permitir que las personas en el campamento debajo de un paso elevado de la Autopista 405 recogieran sus pertenencias.

Los artículos personales que se dejen en el sitio se entregarán en un patio de mantenimiento cercano para que los recojan.

El alcalde de Inglewood, James T. Butts, dijo que Caltrans ha llevado a cabo limpiezas continuas en el área durante los últimos tres años. La última limpieza en este campamento fue hace entre ocho meses y un año, dijo Butts.

Caltrans ha realizado limpiezas similares en el sur de California. La agencia estatal de transporte es dueña o controla 350,000 acres de derechos de paso y mantiene más de 15,000 millas en la línea central de carreteras y más de 13,000 puentes de carreteras estatales.

Cuando faltan pocos días para que comience el Super Bowl 56 en el estadio SoFi, los pequeños empresarios del área ya comienzan a prepararse para uno de los eventos deportivos más grandes de la nación.

Se puede enviar una solicitud de servicio, incluidos aquellos relacionados con campamentos para personas sin hogar, en el sitio web de Caltrans.

El Super Bowl está programado para el 13 de febrero en el estadio SoFi, ubicado a unas dos millas al este del paso elevado de la autopista.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.