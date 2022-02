‘Este es nuestro Super Bowl’: atletas en sillas de ruedas compiten en Los Ángeles

Lo primero que notas es que estos muchachos están jugando para siempre. Esto no es solo una serie de juegos de "exhibición", con un toque de silla de ruedas.

Los golpes son duros. Los cascos son reales.

Y lo que estaba en juego para los LA Rams y los Kansas City Chiefs el miércoles por la mañana no podría haber sido mayor.

"Este es nuestro Super Bowl de hoy, ¿sabes?" dijo Bart Salgado, de los Rams de la Liga de Fútbol Americano en Silla de Ruedas de EEUU.

Salgado es entrenador y jugador del equipo y un infante de marina de EEUU que sirvió en Desert Storm, Desert Shield y Somalia.

Los Chiefs de Colton Kincaid ganaron el partido del miércoles, lo que les permitió avanzar.

Pero como es un torneo, si ganas, vuelves a jugar. Y a veces de nuevo.

Estos atletas de "deportes adaptativos", como se les llama, están jugando un juego más difícil, explicó Kincaid.

Las manos y los brazos hacen la mayor parte del trabajo físico. Pero también juegas sobre asfalto, no sobre césped artificial. Y está moviendo una silla de ruedas especialmente diseñada campo abajo para bloquear y anotar.

"Definitivamente tienes que hacer más con menos", dijo Kincaid.

Desde que comenzó en 2020, la liga de fútbol en silla de ruedas de EEUU cuenta con 700 atletas, entrenadores y voluntarios.

La NFL y la Fundación Bob Woodruff se asocian a través de estos juegos para recaudar fondos para los veteranos militares y llamar la atención sobre el hecho de que el fútbol puede ser el deporte de equipo físico por excelencia.

Pero puedes jugarlo con tus manos, si eres lo suficientemente fuerte.

