“Lo vi en el suelo tratando de respirar”: futuro padre adolescente muere arrollado en Sun Valley

Un joven adolescente murió durante el fin de semana en un accidente en donde un conductor se dio a la fuga en Sun Valley, dejando a la familia de la víctima desconsolada y a un bebé en el camino.

Los familiares de Carlos Pech, de 15 años, están lidiando con su pérdida después de que el adolescente fuera atropellado por un conductor imprudente el sábado por la noche.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), un hombre que conducía imprudentemente a alta velocidad perdió el control de su camioneta y chocó contra varios autos estacionados cerca de la intersección de la Calle Strathern y la Avenida Craner.

Además de los vehículos estacionados, el conductor atropelló a dos peatones, uno de ellos Pech. Uno de los peatones fue atendido por heridas moderadas, pero Pech, lamentablemente, murió a causa de sus heridas en un hospital de la zona.

Christine Hernández, la madre de Pech, recuerda haber escuchado el impacto y saber al instante que su hijo estaba en peligro.

“Sabía que mi hijo se había ido. Simplemente tenía el instinto de madre”, dijo Hernández devastada a Telemundo 52.

Hernández vive cerca del lugar del accidente y dijo que estaba esperando que su hijo regresara después de pasar una noche con sus amigos. Ella recordó que después de escuchar el choque, corrió hacia la fuente del sonido y encontró a su hijo en la carretera.

“Lo vi en el suelo tratando de respirar”, dijo.

La madre dijo que estaba tan histérica que la policía la detuvo. Cuando pudo seguir a su hijo al hospital, recibió la noticia que cambiaría su vida y ningún padre quiere escuchar.

Eduardo perdió su pierna izquierda en el choque. Sin embargo, los médicos dijeron que podrá volver a caminar con una prótesis.

“De camino al hospital, me llamaron para decirme que mi hijo no sobrevivió”, dijo Hernández.

Hernández dijo que su hijo era el futuro padre, ya que él y su novia esperan un bebé que nacerá el próximo mes.

“Acabo de organizar su último baby shower la semana pasada”, dijo.

La policía arrestó a Joseph Delgado, de 22 años, de North Hills en relación con el accidente. Enfrenta a cargos que incluyen asesinato, según LAPD.

La investigación está en curso. Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con el detective Otrosina de la División de Tráfico del Valle al 818-644-8036 o con el oficial Reyes al 818-644-8114.

Se pueden realizar denuncias anónimas comunicándose con Crime Stoppers al 1-800-222-8477.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.