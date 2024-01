Enfrenta a ladrones que irrumpieron en su camioneta armado con un bate 

Un hombre armado con un bate se enfrentó a los ladrones que irrumpieron en su camioneta de trabajo la madrugada del lunes en Sun Valley.

El robo, posiblemente uno de los dos ocurridos durante la noche en el área, ocurrió el lunes, alrededor de las 12:30 a.m., cerca de la Avenida Beck y la Calle Saticoy. Los ladrones rompieron las ventanas para entrar en la furgoneta y robar equipos por valor de unos $5,000, incluidas herramientas eléctricas y una escalera.

El video de la cámara de seguridad mostró al dueño de la camioneta, armado con un bate de béisbol, saliendo de la casa y enfrentándose a los ladrones. El propietario rompió la ventanilla trasera del coche de los ladrones antes de que huyeran, dijo la policía.

El lunes por la mañana se informó de otro robo de vehículo cerca de la Avenida Ben y la Calle Elkwood. El propietario del vehículo iba armado con una pistola cuando se enfrentó a los ladrones.

“Escuché que sonó la alarma y salí corriendo con mi arma”, dijo el propietario del vehículo. “Ni siquiera pude salir tan rápido como lo hicieron ellos”.

En ese intento de robo no lograron llevarse nada.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.