Subvenciones para pequeñas empresas en condado de Los Ángeles

Lo que debes saber Las empresas elegibles incluyen peluquerías y salones de belleza, salones de uñas, esteticistas, cuidado de la piel, peluquerías, tintorerías, panaderías y tiendas de automóviles.

Deben tener una tienda abierta en el condado de Los Ángeles, excluyendo la ciudad de Los Ángeles.

Las solicitudes están abiertas desde el 5 hasta el 11 de abril y desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo.

Las pequeñas empresas del condado de Los Ángeles en el sector minorista y de cuidado personal pueden solicitar subvenciones de $10,000 a partir del lunes.

El Fondo Regional por COVID de Los Ángeles distribuyó casi $100 millones en subvenciones, el año pasado, a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Esta nueva ronda de financiamiento, denominado Subvención Mantengamos Ayudemos a Nuestras Tiendas de la Cuadra (Keep Our Shops on the Block Grant), dedica $4.7 millones al cuidado personal y negocios minoristas.

Estos son los requisitos para calificar

Deben ganar menos de $1 millón en ingresos por año.

Deben mostrar prueba de dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19.

“Las calles principales del condado de Los Ángeles han experimentado una fuerte disminución en el tráfico de peatones durante la pandemia '', dijo la semana pasada Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del condado de Los Ángeles.

“Esperamos revivir estos corredores apoyando a los sectores minorista y de cuidado personal”.

El condado eligió el sector minorista y de cuidado personal para las subvenciones porque esas empresas se encontraban entre las más afectadas por la pandemia, ya que las restricciones obligaron a cerrar durante gran parte de 2020, dijeron las autoridades.

“Si bien algunas ciudades han lanzado fondos dedicados al cuidado personal y negocios minoristas, este programa marca el primer esfuerzo en todo el condado para distribuir una subvención dedicada a negocios físicos en estos sectores”, dijo Tunua Thrash-Ntuk, ejecutivo director de la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales de Los Ángeles, que actúa como administrador del programa.

Los dueños de negocios pueden solicitar la subvención haciendo clic aquí.

Las solicitudes están abiertas desde el 5 hasta el 11 de abril y desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo.