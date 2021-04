Subvenciones disponibles para negocios de cuidado personal en el condado de Los Ángeles

Negocios de cuidado persona y el sector minorista en el condado de Los Ángeles pueden solicitar subvenciones de $ 10,000 a partir del lunes y hasta el fin de la semana.

El Fondo Regional COVID de Los Ángeles distribuyó casi $ 100 millones en subvenciones el año pasado a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, y esta nueva ronda de financiación dedica $ 4.7 millones a negocios minoristas y cuidado personal.

Las solicitudes de financiación de la subvención ‘Keep Our Shops on the Block’ abre el lunes, 26 de abril, y corre hasta el domingo 2 de mayo; un lote anterior de aplicaciones fue aceptado del 5 al 11 de abril. Las empresas que ya se postularon no necesitan postularse de nuevo, dijeron los funcionarios.

Los negocios elegibles incluyen salones de belleza y peluquería, salones de uñas, esteticistas, cuidado de la piel, peluquerías, tintorerías, panaderías y tiendas de autopartes. Todos los negocios deben estar en el condado de Los Ángeles, excluyendo la ciudad de Los Ángeles, obtener menos de $ 1 millón en ingresos por año y mostrar prueba de dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19.

“A medida que continúa la reapertura del nivel naranja para empresas en todo el condado de Los Ángeles, seguimos comprometidos con revivir los corredores comerciales”, dijo Rafael Carbajal, director del Departamento de Consumidores y Asuntos Comerciales del Condado de Los Ángeles.

“Si bien esta financiación ayudará a nuestras empresas en dificultades, seguimos comprometidos en abogar por fondos adicionales en este momento críticos”, agregó.

El condado eligió el sector minorista y de cuidado personal para las subvenciones porque esas empresas se encontraban entre las más afectadas por la pandemia, debido a que las restricciones forzaron cierres durante gran parte de 2020, dijeron las autoridades.

“A medida que nuestra comunidad empresarial trabaja para lograr una reapertura en persona segura bajo las pautas actualizadas de COVID-19, el condado y LISC LA se están moviendo incansablemente para garantizar que el apoyo financiero llegue a los más afectados por la pandemia del coronavirus”, dijo Tunua Thrash-Ntuk, director ejecutivo de Iniciativas locales Support Corporation Los Angeles, que actúa como administrador del programa.

“Estamos haciendo nuestra parte para garantizar que las economías locales en todo el condado pueden recuperarse después de la pandemia”, dijo.

Los dueños de negocios pueden solicitar la subvención en lacovidfund.org/application.