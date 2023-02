Cómo ver el lanzamiento del cohete SpaceX el lunes desde la costa de California

Está previsto que un cohete SpaceX despegue el lunes desde la costa de California con otro lote de satélites de Internet a bordo.

El lanzamiento del Falcon 9 está programado para las 11:38 a.m., en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, al noroeste de Los Ángeles. El cohete llevará 51 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El propulsor de la primera etapa regresará a un dron en el Océano Pacífico. Dependiendo de la cobertura de nubes, la llama y la estela de la primera etapa podrían ser visibles desde hasta 100 millas de distancia, según la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

Cómo ver el lanzamiento de SpaceX hoy

El cohete Falcon 9 está programado para despegar de la base cerca de Santa Bárbara a las 11:38 a. m. Haga clic aquí para ver la cobertura en vivo de SpaceX o simplemente haga clic en el video de arriba.

Una ventana para el reintento se abrirá a las 3:29 p.m. hora de California, en caso de que deba suspenderse.

¿Qué son los satélites Starlink?

SpaceX tiene una constelación Starlink de satélites que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura. Los satélites han sido transportados al espacio por cohetes SpaceX.

La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

¿Puedo ver los satélites Starlink en órbita?

Sí, a veces organizan un espectáculo celestial. Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno.

Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después de la puesta del sol y antes del amanecer cuando el sol está por debajo del horizonte, pero los satélites son lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Use el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores tiempos de visualización próximos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.