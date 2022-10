El cohete SpaceX se lanzará el lunes desde la costa de California. Te decimos cómo puedes verlo

Alrededor de cuatro docenas de satélites de Internet serán llevados a la órbita terrestre baja el lunes por un cohete SpaceX lanzado desde la costa de California.

El cohete Falcon 9 está programado para despegar el lunes por la noche desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg al noroeste de Santa Bárbara. SpaceX intentará aterrizar el propulsor de la primera etapa del cohete en la nave no tripulada Of Course I Still Love You estacionada en el Océano Pacífico.

Esto es lo que debe saber y cómo mirar.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO LANZAMIENTO DEL COHETE SPACEX?

La ventana de lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX se abre el lunes a las 4:56 p.m. hora de California. Se abre una ventana de lanzamiento de respaldo el martes a las 4:35 p.m. hora de California.

El lanzamiento de Vandenberg SFB se produce dos días antes del lanzamiento programado de la misión Crew-5 de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Ese lanzamiento está programado para las 12:00 p.m. ET en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

El sábado por la mañana temprano, el cohete Alpha de Firefly Aerospace despegó de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, se arqueó sobre el Pacífico y desplegó varios satélites pequeños en órbita.

¿CÓMO PUEDO VER EL LANZAMIENTO DEL COHETE SPACEX?

Una transmisión web en vivo de la misión comenzará unos cinco minutos antes del despegue de los cohetes utilizando este enlace o viendo el video de YouTube anterior.

La cobertura en vivo comenzará unos cinco minutos antes de las 4:56 p.m. se abre la ventana de lanzamiento.

El propulsor de la primera etapa se separará y luego regresará a la Tierra con un aterrizaje en un avión no tripulado en el Océano Pacífico para su reutilización en futuras misiones.

¿SERÁ VISIBLE EL COHETE EN EL SUR DE CALIFORNIA?

El atardecer no es hasta las 6:34 p.m. el lunes en Los Ángeles, por lo que no es probable que haya una vista espectacular. Los lanzamientos nocturnos y los que cierran al atardecer ofrecen mejores condiciones de visualización.

El cohete ascenderá durante varios segundos y luego girará gradualmente hacia el sur-sureste y subirá a la órbita.

En diciembre de 2017, un lanzamiento después del atardecer cautivó a los habitantes del sur de California que vieron esta asombrosa vista durante la separación de etapas.

El video de TowerCam de NBCLA en Universal City, a unas 150 millas de la Base de la Fuerza Espacial, capturó un objeto naranja brillante en el horizonte mientras un cohete SpaceX ascendía constantemente en la oscuridad después de un lanzamiento el 31 de agosto.

¿QUÉ SON LOS SATÉLITES STARLINK?

SpaceX tiene una constelación Starlink de satélites que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura. Los satélites han sido transportados al espacio por cohetes SpaceX.

La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo. SpaceX dijo en marzo que hay alrededor de 250,000 suscriptores totales de Starlink, que incluyen tanto consumidores como clientes empresariales.

¿PUEDO VER LOS SATÉLITES STARLINK EN ÓRBITA?

Sí, a veces organizan un espectáculo celestial. Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno.

Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después de la puesta del sol y antes del amanecer cuando el sol está por debajo del horizonte, pero los satélites son lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Use el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores tiempos de visualización próximos.

