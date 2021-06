SpaceX lanza misión de reabastecimiento a la estación espacial internacional

SpaceX, con sede en Hawthorne, lanzó el jueves su 22a misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, llevando más de dos toneladas de suministros al puesto de avanzada en órbita.

El cohete Falcon 9 que transportaba la nave espacial "Cargo Dragon" despegó de Cabo Cañaveral en Florida aproximadamente a las 10:30 a.m., hora de California.

Como se ha vuelto habitual para los lanzamientos de SpaceX, la primera etapa del cohete Falcon 9 regresó a la Tierra después de impulsar la nave Dragón en su viaje, aterrizando en una barcaza llamada "Por supuesto que todavía te amo" (Of Course I Still Love you) en el Océano Atlántico para su reutilización en misiones futuras.

El cohete Falcon 9 utilizado en el lanzamiento del jueves era nuevo y nunca antes había volado, una rareza para las misiones de SpaceX.

Se espera que la nave espacial "Cargo Dragon" llegue a la Estación Espacial Internacional el sábado temprano.

Además de llevar suministros para la tripulación de la estación espacial, el Dragón también lleva varios experimentos científicos y un par de paneles solares desplegables que se instalarán en la estación durante las próximas caminatas espaciales de astronautas.