Continúa la pesadilla para los viajeros en LAX, con mas cancelaciones de Southwest

Lo que debes saber La miseria del viaje continua en LAX mientras los viajeros permanecían varados y las maletas se amontonaban o no se veían por ninguna parte.

Se estaban reservando modos de transporte alternativos, incluidos Greyhound y Amtrak.

Southwest estaba ofreciendo reembolsar a los viajeros los gastos de hotel, comida y transporte alternativo “razonables” si los clientes presentaban recibos.

Ya han pasado tres días desde la Navidad, y todavía es difícil para los viajeros que entran y salen de LAX.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Hasta 2,500 vuelos de Southwest fueron cancelados el miércoles, y cientos de LAX, mientras los pasajeros permanecen varados o se ven obligados a encontrar formas alternativas de llegar a casa para las vacaciones.

Hubo 111 cancelaciones de vuelos en LAX en total, y 100 de ellos fueron vuelos de Southwest.

La aerolínea alega que los problemas operativos son consecuencia del mal tiempo en gran parte del país.

El CEO de Southwest emitió una declaración en video el martes por la noche en medio de las cancelaciones y demoras desenfrenadas debido en parte al clima invernal, diciendo en nombre de Southwest que “realmente lo siente”.

Vea actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos fuera de LAX aquí en FlightAware.

La viajera Juliette De La Rosa de Austin, Texas, dijo que estuvo varada en Los Ángeles durante cinco días y que pasó 24 horas en el aeropuerto debido a cancelaciones y demoras.

No ha visto su equipaje desde el 24 de diciembre.

“Estoy aquí de nuevo. Mi vuelo probablemente se cancelará nuevamente hoy para ir a casa, y todavía no tengo equipaje”, dijo.

Su madre vive en la zona, por lo que dijo que está agradecida por eso.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

También dijo que los trabajadores del aeropuerto parecían sobrecargados de trabajo y abrumados.

“No he podido ponerme en contacto con nadie de Southwest desde que estoy aquí. Llamo y el número simplemente cae. Tuve que venir en persona para tratar de encontrar mi equipaje hoy, lo cual es una locura”, dijo.

Le dijeron que un camión llegaría a las 10 a.m. con más equipaje, pero no tenía esperanzas. Ella asume que si su vuelo no se cancela, es posible que tenga que irse sin su equipaje.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que su departamento investigará el sistema de programación de Southwest Airlines y dice que la situación claramente ha pasado del ámbito de estar fuera del control del avión a algo completamente diferente.

De los 2,714 vuelos cancelados en todo el país el miércoles, 2,504 de ellos eran vuelos de Southwest.

Cincuenta y dos vuelos que salían del aeropuerto John Wayne fueron cancelados a partir del martes por la noche, mientras que 43 vuelos del aeropuerto de Burbank fueron cancelados. Treinta y dos vuelos desde Long Beach fueron cancelados.

Más de 2,800 vuelos más ya habían sido cancelados por todas las aerolíneas que operan en EEUU a partir de las 7 a.m. de este martes y es probable que los problemas continúen al menos hasta el miércoles.

Los viajeros también estaban arrebatando todas las formas alternativas de llegar a casa.

Los boletos de Amtrak hacia el norte se reservaron para los próximos dos días.

Los coches de alquiler también eran cada vez más difíciles de encontrar.

Greyhound dijo que los boletos que se dirigían al norte de California estaban todos reservados el miércoles y que no quedaban muchos para el jueves.

Otras aerolíneas estaban dando un paso al frente para ayudar en el caos. Delta Airlines dijo el miércoles que “limitó las tarifas en todos los mercados que opera Southwest” y que las tarifas son válidas hasta el sábado. American Airlines dijo que también limitaría las tarifas en “ciudades severamente afectadas por cancelaciones”. United dijo que limitaría las tarifas en “ciudades seleccionadas”. Las aerolíneas no dieron más detalles sobre las tapas.

En cuanto a lo que Southwest estaba tratando de hacer para remediar la situación, la aerolínea dijo que reembolsaría a los viajeros los gastos “razonables” de hotel, comida y transporte alternativo si los clientes presentaban recibos.

Las autoridades han reportado cerca de 3 mil vuelos cancelados y unos 7 mil retrasados a nivel nacional debido a la tormenta invernal que afecta 48 estados.

Puedes solicitar un reembolso haciendo clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.