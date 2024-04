Nuevas luces iluminan vecindario de South Park en el centro de Los Ángeles

Un vecindario del centro de Los Ángeles brilla un poco tras la colocación de nuevas luces ambientales para atraer a más visitantes.

A sólo dos cuadras del bullicioso LA Live, South Park estrenó la nueva iluminación con la esperanza de atraer más clientes, dijo el Distrito de Mejoramiento Empresarial. Durante las últimas semanas los vecinos de la zona han notado ligeros cambios en sus calles.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Se siente mucho más cálido”, dijo Marques Brooks, que vive en el área. “Estaba caminando por [la calle] 11 y pensé: ‘Oh, está bien, eso es algo nuevo’. Me gusta”.

La colocación de 10,000 pies de nueva iluminación incluyen cuadras en las calles 11, Hill y en Pico Boulevard. La idea detrás de la colocación es inspirar un éxito comercial que no ha sido el mismo desde la pandemia.

“No suelen entrar al vecindario del que LA Live forma parte y estas luces tienen como objetivo crear un camino hacia el vecindario desde LA Live”, dijo Nolan Marshall, director ejecutivo del Distrito de Mejoramiento Comercial de South Park.

Aunque el distrito comercial dijo que no tiene preocupaciones importantes sobre delitos en el área, los representantes agregaron que las bombillas adicionales aumentarán la seguridad en el vecindario.

“La gente piensa en guardias de seguridad, trajes e iluminación, pero también hay elementos orgánicos como la iluminación que son un elemento disuasorio natural para el mal comportamiento”, dijo Rick Sarian del Distrito de Mejoramiento Empresarial de South Park.

La gente de la zona dijo que las luces han mejorado el ambiente del área. El Distrito de Mejora Empresarial espera crear una sensación distintiva que se traduzca en que la gente gaste más tiempo y dinero en South Park.

“Creemos que un simple proyecto como iluminar corredores importantes ayudará a la gente a recordar lo emocionante del centro de la ciudad”, dijo Marshall.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.