Sospechoso de asesinato podría estar conectado con cuarta muerte en hotel de Tijuana

Las autoridades mexicanas dicen que están investigando la muerte de una cuarta mujer en un hotel de Tijuana frecuentado por un hombre de California que es objeto de un proceso de extradición para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de al menos tres mujeres en la ciudad fronteriza frente a San Diego.

El exfiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dijo que el caso comparte similitudes con los otros tres asesinatos y que las autoridades están viendo si hay algún vínculo con Bryant Rivera. El residente del suburbio de Los Ángeles Downey fue arrestado el 6 de julio por un cargo de feminicidio por la muerte por estrangulamiento de Ángela Carolina Acosta Flores, cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel en Tijuana el 25 de enero de 2022.

Las autoridades mexicanas han dicho que una vez que Rivera sea extraditado, planean presentar evidencia para agregar cargos por la muerte de dos mujeres más en Tijuana, incluida nueva evidencia encontrada cuando Rivera fue arrestado en California.

The Associated Press envió un correo electrónico y dejó un mensaje de voz con el abogado defensor de Rivera, el vicedefensor público federal J. Alejandro Barrientos, a quien no se pudo contactar de inmediato para hacer comentarios.

Carpio Sánchez dijo a los periodistas esta semana que están evaluando la evidencia de otro posible caso. No proporcionó otros detalles, ni la fecha del asesinato.

“Es el mismo hotel, la víctima es una mujer y hay similitudes con las muertes de las otras víctimas”, dijo Carpio Sánchez, quien también anunció su renuncia a su cargo.

La madre de Acosta dijo a las autoridades mexicanas que su hija trabajaba al lado del hotel de Tijuana donde se encontró su cuerpo, en un bar de striptease llamado Hong Kong Gentlemen's Club y ocasionalmente como trabajadora sexual. La madre dijo a las autoridades que la última vez que supo de su hija fue el 24 de enero de 2022, cuando le envió un mensaje de texto diciéndole que llevaría a uno de sus clientes a la habitación 404 del hotel Las Cascadas durante 30 minutos alrededor de las 10:15 p. m., según el tribunal. registros. A las 10:45 p. m., su madre dijo que comenzó a enviarle mensajes de texto a su hija, pero que nunca supo nada de ella.

Los registros judiciales muestran que el novio de Acosta fue al club a las 3 a.m. y un trabajador le dijo que Acosta se había ido con un cliente que era un “gringo” llamado Bryant Rivera. Después de que se encontró el cuerpo de su hija en la habitación 404, la madre de Acosta rastreó el teléfono celular de su hija hasta una dirección en Riverside, California.

Las imágenes de la cámara de seguridad del hotel capturaron a un hombre que coincidía con la descripción de Rivera y la víctima ingresando a la habitación 404, según los registros judiciales.

Los registros de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU muestran que Rivera ingresó a los Estados Unidos a pie por el puerto de entrada de San Ysidro poco después de la medianoche del 25 de enero de 2022.