Sospechoso de asesinato en Valley Village entró a apartamento por un tragaluz, según policía

Un hombre de 27 años, arrestado por el asesinato de un residente de Valley Village, entró al apartamento de la víctima por el tragaluz de una unidad vacía en el complejo residencial San Fernando Valley, informó la policía el viernes.

Erick Escamilla fue arrestado el jueves en un hospital en relación con el asesinato de Menashe Hidra, de 53 años, también conocido como Manny. No se dieron a conocer de inmediato los detalles sobre el motivo de la hospitalización de Escamilla.

El asesinato ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. del 23 de abril, pero el cuerpo de Hidra no fue encontrado hasta las 2:30 p. m. del 26 de abril, cuando la policía realizó una verificación de bienestar en el apartamento ubicado en la cuadra 12600 de Riverside Drive.

Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que respondieron inicialmente a los reportes de una pelea dentro del apartamento de Hidra, en el quinto piso, el 23 de abril, no encontraron el cuerpo porque no recibieron respuesta al tocar la puerta y no entraron al apartamento.

"Quiero reconocer que existen dudas sobre la respuesta policial inicial al incidente", declaró el jefe del LAPD, Jim McDonnell, durante una conferencia de prensa el viernes. "El Departamento de Policía de Los Ángeles está al tanto de estas circunstancias y hemos iniciado una investigación administrativa interna para examinar todos los aspectos. No podemos comentar ni proporcionar detalles en este momento, ya que la investigación está en curso".

Escamilla logró acceder al tejado del edificio de apartamentos y usó una claraboya para entrar al apartamento contiguo a la unidad de Hidra. Luego, Escamilla trepó desde el balcón de la unidad vacía al contiguo al apartamento de Hidra y entró, lo que provocó una confrontación.

Escamilla fue acusado el jueves de asesinato y robo en una vivienda. El cargo de asesinato incluye una acusación por circunstancias especiales de asesinato durante la comisión de un robo, junto con acusaciones de que utilizó personalmente un destornillador para atacar a la víctima y de que tiene antecedentes por robo residencial.

Se desconoce cuánto tiempo lleva Escamilla hospitalizado. Escamilla permanecía hospitalizado hasta el viernes, según el teniente de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, Guy Golan.

"No puedo comentar específicamente sobre su estado; sin embargo, actualmente recibe tratamiento médico", declaró Golan. "Estamos en proceso de imputar a Escamilla en ausencia. Cuando el personal médico lo considere oportuno, será dado de alta del hospital y posteriormente presentado para la lectura de cargos".

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el asesinato a llamar a los detectives de homicidios de la Oficina del Valle al 818-374-9550. Las llamadas fuera del horario laboral deben hacerse al 877-527-3247. Los informantes que prefieren permanecer anónimos pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o visitar lacrimestoppers.org.