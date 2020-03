Sorpresiva donación a decenas de familias de escasos recursos

Decenas de hogares en un barrio de familias de escasos recursos en Anaheim recibieron el lunes despensas y pañales a domicilio.

Ninguno de los residentes que recibieron las despensas esperaban esta ayuda, y según la organización que realizó esta obra, las donaciones de hoy no serán la últimas.

Manos bondadosas tocaron de puerta en puerta para sorprender a vecinos de una zona de Anaheim con despensas de comida para que se ayuden en estos momentos de crisis por la pandemia del coronavirus.

“Ahorita que están los niños en la casa, a veces no saben de lo que está pasando, si hay o no hay que comer. La verdad me va ayudar bastante”, dijo Sofía Quintana, quien recibió despensa de comida.

Cientos de despensas y cajas de pañales fueron distribuidos por el personal de la Fundación River Arena en hogares de familias de escasos recursos seleccionados al azar.

“De manera sorpresiva no podemos avisar. Vamos ir a tal barrio, porque hubo mucho gente llamando a que barrio van a ir y como. No podemos decir para que no se aglomere la gente, por tema de asepcia”, dijo Dante Gebel, Fundación River Arena.

Para evitar el contacto con la gente, dejaban la despensa en las puertas y se retiraban hasta que algún residente de cada vivienda la recogía.

“Me va ayudar bastante. Aparte de ayudarme a mi, tengo familia, entonces quiero compartir lo que tengo”, dijo Alfredo Lucero, quien recibió despensa.

Para algunas familias, como Mayra Navarro, que tiene seis hijos, asegura que las cajas de pañales le cayeron como del cielo.

“A lo mejor fue Dios. Una amiga subió y me dijo están dando pañalaes y me vine a asomar porque si es difícil”, dijo Navarro.

Para los miembros de esta congregación, esta misión aún no termina, al igual que la crisis, y mientras se pueda, tienen planes de seguir ayudando a los mas vulnerables…

“Si podemos, tomando todas las medidas de precaución necesarias, vamos a seguir todos los dias porque queremos barrer el condado, en el mejor de los sentidos, llevando a los hogares más necesitados”, señaló Navarro.

Si necesita ayuda con alimentos, tenemos una lista de organizaciones en el Condado de Orange que ofrecen este tipo de asistencia. Entra aquí para ver la información.