Sony Music demanda a la USC por 42 millones de dólares por uso de música sin licencia

El sello discográfico Sony Music Entertainment (SME) demandó a la USC por usar pistas musicales sin licencia en videos promocionales en cuentas de redes sociales vinculadas a la universidad, incluyendo USC Athletics.

La demanda alega que, a pesar de las reiteradas advertencias recibidas desde 2021, la universidad permitió 170 grabaciones sin licencia en 283 videos en 30 cuentas de redes sociales afiliadas a la USC.

SME, junto con sus sellos subsidiarios Alamo Records, Arista Music, Arista Records, LaFace Records, Records Label, Ultra Records y Zomba Recordings, alegan que la universidad "optó por eludir la ley de derechos de autor" y usó la música "a sabiendas, deliberadamente y sin permiso".

"La conducta de la USC ha causado y continúa causando un daño irreparable y sustancial a Sony Music, al tiempo que la enriquece a costa de Sony Music y sus artistas", afirma la demanda.

Las 170 canciones sin licencia incluyen éxitos clásicos como "Gimme More" de Britney Spears, "Run the World (Girls)" de Beyoncé, "Beat It" de Michael Jackson, "Back in Black" de AC/DC, "Yeah!" de Usher con Lil Jon & Ludacris, "As It Was" de Harry Styles y "My Heart Will Go On" de Céline Dion.

Sony Music también acusó a la USC de capitalizar nuevos éxitos, como "Like That" de Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar, pocos días después de su debut, manteniéndose en el número 1 del Billboard Hot 100 durante tres semanas.

En particular, apareció en el video viral "Arrival of the Trojan", que generó revuelo en el fútbol americano, y que acumuló millones de visualizaciones en línea y se reprodujo en la pantalla gigante antes de los partidos de fútbol americano en casa.

El Departamento de Atletismo y el Departamento de Fútbol Americano de la USC han retirado el video de las cuentas afiliadas a la universidad.

Sony Cinema Cameras North America colaboró ​​con el programa de atletismo y produjo un video del detrás de escena en su canal de YouTube.

La compañía musical solicita a la universidad el pago de 150,000 dólares por cada infracción de derechos de autor, lo que suma un total de más de 42 millones de dólares.

Sony también exige una declaración de que la USC "infringió deliberadamente" material protegido por derechos de autor, una auditoría completa de las "ganancias, ventajas y el valor de las oportunidades de negocio recibidas" de la universidad, y que se cubran los honorarios de sus abogados y las costas fiscales.

En un comunicado enviado a Telemundo 52, la universidad declaró: "USC respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros y responderá a estas acusaciones en los tribunales".

USC reportó 212 millones de dólares en ingresos totales por actividades deportivas para el año escolar 2022-2023. Se desconoce qué porcentaje de esa cifra corresponde a beneficios netos.

SME es el segundo sello discográfico más grande, después de Universal Music Group.

Según la demanda, la discográfica contactó inicialmente a USC en junio de 2021 por su uso sustancial no autorizado en las cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok de la universidad. Reanudó la conversación en enero de 2023 y posteriormente en enero de 2024.

El 15 de agosto de 2024, USC y Sony Music Entertainment firmaron un acuerdo para suspender el plazo de prescripción y permitir que continuaran las negociaciones para llegar a un acuerdo, el cual se extendió hasta el 15 de enero de 2025.

Un "acuerdo de suspensión" se produce cuando dos partes que inician un proceso legal suspenden los plazos legales urgentes para disponer de más tiempo para deliberaciones o investigaciones.

Cuando SME ofreció extender el acuerdo de suspensión, la USC se negó, según la demanda.

A pesar de haber sido notificada, la universidad no obtuvo una licencia de sincronización, que permite al titular utilizar la música junto con imágenes visuales, según Sony Music.