Solicitud de ayuda para la renta bajo Sección 8 en Los Ángeles: lo que debes saber

Lo que debes saber El registro en línea comienza el lunes 17 de octubre, a las 6:00 a.m., y culminará el 30 de octubre, a las 5:00 p.m.

Las personas y familias de muy bajos ingresos son elegibles para el programa de la Sección 8, que paga una parte del alquiler directamente a los propietarios.

Los solicitantes deben crear una cuenta y hace la solicitud a través del portal del HCLA. Para tener acceso, haga clic aquí.



La ciudad de Los Ángeles reabre la lista de espera de la lotería para su programa de vales de vivienda de la Sección 8 por primera vez en cinco años.

Las solicitudes se aceptarán desde el lunes 17 de octubre a las 6 a.m., hasta el domingo 30 de octubre a las 5 p.m.

Los vales permiten a los residentes y familias de bajos ingresos subsidiar sus alquileres. La Autoridad de Vivienda de Los Ángeles (LAHA) estima que hasta 30,000 hogares podrán aprovechar este programa de asistencia de alquiler.

Esto es lo que necesita saber.

¿Quién es elegible?

Los solicitantes deben pertenecer a la categoría federal de "ingresos muy bajos". Para inquilinos individuales, sus ingresos anuales no pueden superar los $41,700. El umbral de ingresos anuales para una familia de cuatro es $59,550.

Los vales solo están disponibles para ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con autorización legal o familias con “estado mixto” con al menos un miembro del hogar que tiene estatus migratorio legal.

Haga clic aquí para ver otros requisitos de elegibilidad.

¿Cómo me inscribo?

Los solicitantes deben crear una cuenta a través del portal de solicitud en línea, desde el lunes 17 de octubre, a las 6:00 a.m., y culminará el 30 de octubre, a las 5:00 p.m.

La aplicación es gratuita. Se requiere una dirección de correo electrónico válida para solicitar el programa.

Las solicitudes solo se aceptan en línea a través de teléfonos inteligentes, dispositivos móviles o computadoras con acceso a Internet. No se aceptarán solicitudes en persona, por correo o por correo electrónico.

Para aquellos que necesitan acceso gratuito a Internet y ayuda para configurar una cuenta de correo electrónico, hay apoyo disponible en las bibliotecas públicas de la ciudad de Los Ángeles y otras organizaciones comunitarias. Consulte aquí la lista de centros de asistencia.

Las solicitudes se aceptan las 24 horas del día durante el período de dos semanas.

¿Cuáles son mis posibilidades?

Una aplicación no garantiza un vale.

Y las probabilidades de obtener un cupón son escasas. Cuando la ciudad abrió su lista de espera de la Sección 8 en 2017, más de 187,000 personas presentaron solicitudes. Sólo 20.000 mil de ellos recibieron vales.

Este año, la cantidad de cupones disponibles ha aumentado, pero dada la tensión que la pandemia de COVID-19 y la inflación han ejercido sobre las finanzas de las personas, la ciudad espera recibir más de 365,000 nuevas solicitudes.

Pero los funcionarios de la ciudad alientan a todos los angelinos elegibles a que se arriesguen a obtener la ayuda que necesitan.

“Esta lotería no garantiza que recibirá un cupón o asistencia de alquiler, pero puede conseguirle uno. Y hay una buena posibilidad de que lo hagas en el futuro”, dice el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Aquellos que tengan la suerte de ser seleccionados para el programa de asistencia de alquiler tendrán 180 días para asegurar una unidad de vivienda. Después del período de 6 meses, el cupón no utilizado se devolverá a la lotería para que pueda dárselo a otra persona en la lista de espera.

Podrá encontrar más información sobre la lotería en la página web de la Autoridad de Vivienda de Los Ángeles, haciendo clic aquí o llamando al 213-523-7328.

