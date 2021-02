Solicitan sitio de vacunación masiva en Anaheim

Los representantes Lou Correa, demócrata de Santa Ana y Young Kim, republicano de Placentia, pidieron el viernes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que traiga un gran sitio de vacunación COVID-19 a Anaheim, lo que fue una buena noticia para los funcionarios del condado de Orange, ya que han podido proporcionar más vacunas con dosis retrasadas que llegan esta semana.

“Agradecería cualquier ayuda que podamos obtener”, dijo el supervisor del condado de Orange, Doug Chaffee. “Realmente podríamos aumentar (las vacunas)”.

El director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, dijo que aún no había visto la carta de los representantes a FEMA, pero agregó: “Apoyo que el gobierno federal brinde acceso a los centros de vacunación masiva en el condado de Orange."

"Sabemos que han establecido dos en el condado de Los Ángeles, uno en el área de la bahía en el condado de Alameda y uno en el Valle Central, por lo que cuando observamos que el condado de Orange es el tercero más poblado de California, un condado muy denso con 3.2 millones de personas en 800 millas cuadradas, creemo que debido a esa densidad, las comunidades en Santa Ana, Anaheim y el norte del condado de Orange se han visto afectadas de manera desproporcionada, y tener acceso a un sitio regional aquí sería un beneficio maravilloso para nuestra comunidad”.

En el estado de California casi todos los desalojos han estado suspendidos, a menos que sean urgentes, pero autoridades judiciales han advertido que las restricciones podrían levantarse este mes a menos de que funcionarios aprueben protección contra estos procesos.

Correa y Kim dijeron en la carta a FEMA que Anaheim “se ha visto afectada de manera desproporcionada por la pandemia, convirtiéndose en un punto caliente para el virus. Aquellos que viven en los vecindarios más afectados de la ciudad han tenido dificultades para acceder a las vacunas debido a los suministros limitados, problemas de movilidad y otras barreras crónicas. Anaheim, la décima ciudad más poblada de California, atiende a más de 350,000 residentes, que han visto un número extremadamente alto de casos de COVID-19 y, trágicamente, muertes”.

Los funcionarios del condado de Orange y Anaheim han levantado sitios de vacunación masiva en Disneyland y el Centro de Convenciones de Anaheim.

Chaffee dijo que el condado ha estado abordando los puntos críticos en el norte del condado de Orange con sitios de vacunación móviles.

“Mi enfoque está en crear sitios móviles que nos lleven a donde están las dificultades”, dijo Chaffee.

El sábado, se instalará un sitio móvil en La Habra, dijo Chaffee. “Estamos haciendo todo lo posible para llegar a estos puntos calientes”, dijo.

Los condados donde ya se puede vacunar a las personas mayores de 65 años cómo Riverside, San Bernardino y el condado de Orange, han experimentado un enorme volumen de solicitudes, lo que ha originado una saturación del portal de inscripción.

“La densidad es uno de los factores que contribuyen a tasas de exposición más altas”, dijo Kim. “El condado está tratando de satisfacer esa necesidad, pero la falta de vacunas nos desafía”.

Un sitio de FEMA significaría más dosis para el condado, dijo Kim.

El sitio de la vacuna contra el coronavirus del condado de Orange en Disneyland reabrió el viernes, un día después de que cerró debido a los fuertes vientos de Santa Ana que amenazaban con desarraigar sus tiendas de campaña.

El único sitio que permanece cerrado es el de Santa Ana College, que podrá reabrir en algún momento a mediados de la próxima semana, dijo Kim.

El condado de Orange recibió 83,055 dosis de vacunas contra el coronavirus el jueves, lo que ayudó a los funcionarios a ponerse al día con las citas canceladas debido a la escasez de medicamentos debido a las tormentas de invierno en el este.

“Básicamente estamos tratando de ponernos al día ahora”, dijo el jueves la supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett. “Pero estamos en una trayectoria extremadamente buena en este momento. Nuestros números lucen bien...Podemos ser uno de los primeros condados en pasar del nivel púrpura al rojo”.

Algunas de las 83,055 dosis se destinarán a hospitales independientes y a la Junta de Educación del Condado de Orange para vacunar a los educadores.

La asignación del gobierno del condado asciende a aproximadamente el 20% y una parte de eso se destina a hospitales independientes y CalOptima, el programa de seguros del condado para los necesitados. El resto de las vacunas van a proveedores de sistemas de atención médica más grandes.

Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, dijo que la distribución de vacunas ha mejorado en las últimas semanas. Dijo que prefería que las farmacias hubieran tomado la iniciativa en recibir inyecciones en brazos, pero agregó que “en última instancia, se necesitan tanto” sitios administrados por el gobierno como puntos de distribución privados de atención médica.

En general, la disminución de casos y el aumento de las vacunas hace que el país se acerque más a superar la pandemia, dijo Noymer. “Las noticias nunca han sido mejores en mucho tiempo”, dijo Noymer.

El condado de Orange informó solo 349 nuevos casos de coronavirus, aumentando el acumulado a 245,983.

El condado también registró tres muertes más. No se registraron muertes el martes y miércoles debido a problemas técnicos con el sistema de informes del estado, dijeron las autoridades. Las muertes no siempre se informan de inmediato, ya que provienen de múltiples fuentes.

Las muertes registradas el viernes aumentaron el número de muertos a 883 en diciembre y 1,215 en enero, el mes más mortífero de la pandemia.

La vacuna de Johnson & Johnson podría obtener aprobación de emergencia este sábado.

El número de muertos en febrero es 90.

De las tres muertes reportadas el viernes, una era un residente de un centro de enfermería especializada, lo que eleva el número de muertos en esos centros a 954.

El número de residentes de centros de vida asistida que sucumbieron a coronavrius en el condado es de 438. Las hospitalizaciones disminuyeron de 515 el jueves a 453, y las que están en las unidades de cuidados intensivos se redujeron de 160 a 137.

El condado tiene el 29.7% de sus camas de UCI disponibles y el 60% de sus ventiladores. La tasa de positividad de las pruebas del condado mejoró del 7.8% la semana pasada al 5.4% el martes, y la tasa de casos ajustada por 100,000 en un promedio de siete días con un retraso de siete días mejoró de 20.7 a 11.9.

La Tasa de Positividad del Cuartil de Equidad en Salud, que refleja las tasas en los puntos calientes de vecindarios de menores ingresos y minorías, mejoró del 10.7% al 7%.

Ante la emergencia de camas en los hospitales el centro médico de UCI en el condado de Orange ha echado en mano de unidades provisionales creando así más espacio para los pacientes.

El miércoles, la tasa de positividad cayó al 5.1%, la tasa de equidad en salud al 6.6% y la tasa de casos por 100,000 a 10.4, según Kim.

Los funcionarios del condado creen que el condado podría alcanzar todas las métricas del nivel rojo para el domingo.

Para pasar a un nivel menos restrictivo, un condado debe permanecer dentro de él durante al menos dos semanas. Para llegar al nivel rojo, el condado debe tener una tasa de casos por 100,000 habitantes de 4 a 7, una tasa de positividad de 5% a 8% y una tasa de cuartil de equidad en salud de 5.3% a 8%.

Las métricas se actualizan todos los martes.

El nivel rojo permite la reapertura de muchas más empresas y organizaciones. Por ejemplo, las tiendas minoristas podrían permitir la mitad de la capacidad en lugar del 25%, y los museos, zoológicos y acuarios podrían reabrir para actividades en interiores al 25% de su capacidad.

Tras casi un año, desde que inicio la pandemia, el estado permitió la reanudación de algunas actividades deportivas al aire libre.

Además, los cines, gimnasios y restaurantes podrían abrir en interiores al 25% de su capacidad. El viernes, el condado pudo permitir los deportes juveniles de contacto completo, incluido el fútbol.

Las inclemencias del tiempo en el este y el sur la semana pasada ralentizaron la entrega de dosis, lo que obligó a cerrar algunos puntos de distribución de vacunas del condado de Orange.

Johnson & Johnson obtuvo el viernes la aprobación de un panel asesor de expertos para recibir la autorización de uso de emergencia para su vacuna de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Se espera que la FDA autorice la vacuna Johnson & Johnson el domingo.

El Dr. Clayton Chau, director de salud del condado y director de la OC Health Care Agency, dijo que espera que las dosis de Johnson & Johnson se envíen al condado la próxima semana.

El hospital Huntington de Pasadena reabrió sus puertas y ahora se permitirá una visita por paciente cada día.

La vacuna Johnson & Johnson es diferente a las vacunas Moderna y Pfizer en que no requiere más de una dosis y no necesita almacenarse en un congelador.

Sin embargo, no es tan eficaz para prevenir las infecciones por coronavirus como las vacunas Moderna y Pfizer, que tienen una eficacia de entre un 94% y un 95% con una vacuna de refuerzo.

Todas las vacunas, incluida la de AstraZenca, que se espera que se considere para autorización de emergencia el próximo mes, evitarán infecciones por coronavirus que conduzcan a la hospitalización o la muerte, dijo Chau.

Estudios recientes mostraron que incluso sin inyecciones de refuerzo, la efectividad de Pfizer y Moderna es de aproximadamente el 85%, lo que supera a Johnson & Johnson y AstraZeneca, dijo Chau.

Noymer señaló que las vacunas “todavía funcionan contra las variantes ... funcionan un poco menos bien contra la variante sudafricana”.

La vacuna de la firma Pfizer contra el COVID-19 produce una reacción debilitada a la variante sudafricana del coronavirus, conocida como B.1.351, pero aún así parece suficiente para neutralizar el virus, según un informe que publica la revista New England Journal of Medicine (NEJM).

Sin embargo, la variante llamada “de cosecha propia” reportada en California “no no me alarma, al menos no todavía”, dijo Noymer. Pero la clave es vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, dijo Noymer.

“Si vacuna a todos en Santa Ana y Anaheim, no habrá una variante de Santa Ana-Anaheim”, dijo Noymer. El coronavirus “no se extinguirá” pronto, dijo Noymer. “Podría haber otra ola, podría ser el próximo enero y de magnitud leve”, dijo Noymer. “Tenemos que seguir viéndolo. No nos tenemos que rendir”.

Noymer dijo que tampoco le preocupaba la “compra de vacunas” porque algunas vacunas son más efectivas que otras. “Habrá personas que quieran una de las vacunas de ARNm porque tienen una eficacia ligeramente mayor”, dijo Noymer. “Y habrá personas que quieran el J&J porque es una sola inyección, una dosis. “Es bueno para las personas que quieren una vacuna viajar a Hawái o por trabajo y no les gustan las vacunas...No veo esto como un gran obstáculo...Creo que todo saldrá bien”.

El brote en las cárceles del condado se redujo a ocho reclusos infectados el viernes. Ningún preso fue hospitalizado y las autoridades esperan los resultados de 284 pruebas.

Los brotes, definidos como dos o más casos en las últimas dos semanas, se redujeron a ocho centros de enfermería especializada y nueve centros de vida asistida para ancianos hasta el miércoles.

El Centro de Desarrollo de Fairview, que se creó para aliviar la carga de pacientes en los hospitales del área sobrecargada, debía cerrar el 15 de marzo y dejar de recibir nuevos pacientes el 5 de marzo, dijo Kim.

Había 18 pacientes en Fairview el miércoles con una docena del condado de Orange, cuatro del condado de Los Ángeles y dos del condado de Riverside. El condado informó el viernes 14,898 pruebas, elevando el total a 3,018,651.