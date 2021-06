El Ayuntamiento de Los Ángeles dirigió el miércoles al Fiscal de la ciudad para redactar una ordenanza que prohibiría las ventas del tabaco aromatizado y cigarrillos mentol en la ciudad, pero eximieron los productos de tabaco narguile en los salones para fumadores.

En virtud de la ordenanza propuesta, que se redactará y volverá al Ayuntamiento para su aprobación, los salones de fumadores existentes podrán vender productos de narguile para consumo en el sitio o fuera del sitio, pero se prohibiría la venta de tabaco aromatizado, incluidos tabaco de narguile para las 4,500 tiendas minoristas.

La concejal Mónica Rodríguez, quien hizo una moción para enmendar la ordenanza para permitir que los productos de narguile se vendan para consumo fuera del sitio, así como consumo dentro sitio en los salones, dijo que le preocupaba el impacto a los pequeños propietarios de negocios, que también confían en la venta de productos de narguile para actividades fuera del sitio.

“Esta es una actividad para adultos, por lo que no permite que los jóvenes estén expuestos a estas instalaciones”, dijo. Ella propuso una enmienda para eximir la venta de ‘shisha’, que es el tabaco que se utiliza para la pipa de agua.

Esa enmienda, que fue aprobada por un margen estrecho con 8 votos a favor y 6 votos en contra, se produjo cuando el Ayuntamiento se enfrentó a las demandas de la Comunidad Nacional de la Asociación de Hookah de la ciudad para eximir a la cachimba de la ordenanza, llamando a la cachimba una tradición cultural.

Arnie Abramyan, presidente de la Comunidad Nacional de la Asociación de Hookah, se convocó a la reunión del Consejo de la Ciudad del martes para instar a los miembros del consejo a eximir la cachimba de la posible ordenanza.

“Muchos propietarios de pequeñas empresas inmigrantes: armenios, libaneses, persas, egipcios, todos los habitantes de Oriente Medio: más de 1,000 hogares estarán fuera de negocios. Respeten nuestra cultura y respeten nuestras pequeñas empresas de inmigrantes”, dijo Abramyan.

El concejal Paul Krekorian, de ascendencia armenia, intentó de contrarrestar el miércoles los argumentos de que el narguile es una tradición cultural.

“Ha habido mucha discusión sobre el narguile y su importancia cultural para algunas comunidades de inmigrantes, y tengo que decir que ese argumento me ha molestado mucho porque nunca he fumado una pipa de agua; gente en mi familia, mi familia extendida armenia, no fume narguile. La cultura armenia está definida por su música y su arte y su literatura y su fe. No está definido por narguile”, dijo Krekorian.

“En mi opinión, la forma en que proteges la cultura armenia ... no es permitir que los jóvenes armenios mueran prematuramente por algo relacionada con el tabaquismo”.

El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles estaba inicialmente programado para incluir una exención en la prohibición de los cigarrillos mentolados, pero los tres concejales negros del Ayuntamiento, Mark Ridley-Thomas, Marqueece Harris-Dawson y Curren Price, propusieron una enmienda para eliminar la exención para los cigarrillos mentolados, citando las altas tasas de personas negras que fuman cigarrillos mentolados.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la industria tabacalera comercializa agresivamente productos de mentol para jóvenes y afroamericanos, especialmente en comunidades urbanas”. La enmienda fue aprobada con 14 votos a favor y uno ausente.

“La historia nos ha demostrado claramente qué los cigarrillos mentolados tiene efectos nocivos particularmente en la comunidad afroamericana. Depende de nosotros para prevenir la repetición de tales injusticias raciales e inequidades en salud”, dijo Ridley-Thomas.

Un grupo de familias, líderes religiosos, y activistas comunitarios unieron sus esfuerzos para pedirle al alcalde de Los Ángeles y funcionarios que detengan la venta de tabaco y productos saborizados.

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, dijo a los miembros del consejo en una carta el martes que se opone a cualquier exención en la ordenanza, incluso para el tabaco de mentol y salones de narguiles, diciendo que “perpetuaría las disparidades en la adicción del tabaco y disminuiría la eficacia de la prohibición”.

“Una prohibición completa debería incluir productos con sabor a narguile, que a menudo están dirigidos a los jóvenes y tienen un impacto desproporcionado en las comunidades de color”, dijo. Agregó que los productos mentolados se han dirigido a las personas negras en los EEUU, y que las enfermedades relacionadas con el tabaquismo se cobran la vida de 45,000 afroamericanos cada año.

El concejal Mitch O'Farrell, quien inició el proceso de la ordenanza en una moción de noviembre de 2018, dijo que se opone a eximir la venta minorista de narguile y pensó que era un doble rasero, considerando que el Ayuntamiento no está eximiendo los cigarrillos mentolados.

“¿Cómo podríamos en buena conciencia prohibir otras cosas como la venta de cigarrillos mentolados, si vamos a permitir la venta al por menor de otros productos. Creo que es un doble rasero”, dijo.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó por unanimidad en octubre de 2019 para adoptar una ordenanza que prohíba los productos de tabaco aromatizados, incluidos los de mentol, y pedió al gobernador Gavin Newsom que aprobara una prohibición estatal del vapeo.

El 28 de agosto, California se convirtió en el segundo estado de la nación en aprobar restricciones estatales sobre la venta de productos de tabaco aromatizados.

Los fabricantes y minoristas de tabaco han desafiado muchas de las leyes y ordenanzas, pero, en todos los casos hasta ahora, los tribunales han mantenido restricciones a la venta de productos de tabaco aromatizados, considerándolos constitucionales y acordes con la Ley de control del tabaco.

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible en Estados Unidos, resultando en más muertes que la cantidad de personas que mueren por causa del alcohol, SIDA, accidentes automovilísticos, drogas ilegales, asesinatos y suicidios, combinados.

Todos los días, miles de jóvenes usarán un producto de tabaco para la primera vez, y muchos de esos productos de tabaco serán aromatizados.

Solo en California, el 36.5% de los estudiantes de secundaria informan que usan productos de tabaco. De ellos, el 86.4% informa que usa un producto aromatizado, según la Fiscalía General de California, que presentó un escrito ante el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de EEUU en apoyo de la ordenanza del condado de Los Ángeles que prohíbe la venta de productos de tabaco aromatizados.