Solicitan donaciones de pavos para el Día de Acción de Gracias en Pasadena

Union Station Homeless Services en Pasadena emitió un llamamiento público el miércoles para que los pavos, junto con algunas de las fijaciones, alimenten a las personas sin hogar y de bajos ingresos el Día de Acción de Gracias y la semana previa.

La organización, que sirve al Valle de San Gabriel, señaló que no está recibiendo las donaciones en especie que recibió en los últimos años y ahora necesita 250 pavos congelados y crudos, junto con 300 cajas de puré de papas Idahoan o Hungry Jack y 300 cajas de relleno Stove Top.

Las donaciones se pueden entregar antes del 17 de noviembre entre las 9 a.m. y las 4 p.m. de lunes a viernes en el Centro de Adultos de la organización en 412 S. Raymond Ave. en Pasadena. También se aceptarán donaciones en efectivo.

Los alimentos y otros suministros también se pueden pedir en línea en la categoría “Puede ayudar” en la lista de deseos de Amazon de la organización aquí.

Union Station Homeless Services ofrecerá cajas de comida para el Día de Acción de Gracias “All The Fixings” el 18 de noviembre a los clientes que tengan cocina, y preparan cenas de Acción de Gracias el día antes del Día de Acción de Gracias para los clientes que no tienen acceso a una cocina o no quieren cocinar.

La organización, que tiene que renunciar a su “Cena de Acción de Gracias en el Parque” anual a gran escala debido a la pandemia de COVID-19, también estará sirviendo cenas sentadas el Día de Acción de Gracias a los residentes en su Centro para Adultos, Family Center y Centennial Place.

Se espera que la comida donada se utilice para proporcionar 2,000 platillos.