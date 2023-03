Usuarios de SoCalGas podrán opinar sobre la propuesta de nuevas tarifas. Aquí te decimos cómo hacerlo

Lo que debes saber Los clientes de Southern California Gas Company pueden ofrecer su opinión sobre la solicitud de la empresa de servicios públicos de aumentar las tarifas en los próximos foros públicos.

La participación virtual será vía webcast pero los usuarios deberán llamar a un número de teléfono para emitir su opoinión.

A pesar de enfrentar un duro rechazo por emitir algunas de las facturas de gas más altas de los últimos meses, SoCalGas anunció que deseaba aumentar las tarifas en más del 13% el próximo año.

De acuerdo con una hoja informativa de la compañía, eso representaría un aumento mensual de $8.62 para los hogares residenciales promedio que usan 36 términos por mes.

La empresa de servicios públicos dice que necesita aumentar sus tarifas para “modernizar y actualizar” su infraestructura mientras intenta aumentar sus opciones de energía renovable.

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) necesita aprobar su Solicitud de Caso de Tarifas Generales de 2024. Antes de la autorización final, la CPUC llevará a cabo dos foros virtuales para recibir aportes y comentarios de los clientes.

Participación virtual

6 de marzo: 2 p.m.

15 de marzo: 6 p.m

Cómo participar

Video en vivo vía webcast

Los participantes que elijan participar a través de webcast solo tendrán capacidades de audio y video, pero no podrán hacer comentarios verbales. Si desea hacer un comentario durante la reunión, la información telefónica se encuentra a continuación.

Teléfono: 800-857-1917, código de acceso: 1767567#

Para los subtítulos, después de hacer clic en el nombre del taller, haga clic en el botón verde en la parte inferior del video.

Luego seleccione los subtítulos haciendo clic en el icono blanco junto a la palabra “en vivo” en la parte inferior del video.

Los foros también se grabarán y archivarán para verlos en el futuro.

Los participantes tendrán audio en inglés y podrán realizar comentarios. (Para hacer un comentario, después de ingresar el código de acceso, cuando se le solicite, presione * 1, desactive el silencio de su teléfono y grabe su nombre).

Los tiempos de espera dependen de la cantidad de oradores en la cola de comentarios públicos. En tiempos de alto volumen de llamadas, los tiempos de espera serán más largos.

El operador le llamará cuando sea su turno de hablar.

Más información sobre el foro público está disponible aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.