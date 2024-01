Sobreviviente del tiroteo en Monterey Park recauda fondos en su panadería

Durante el primer aniversario del tiroteo masivo en Monterey Park, una panadería del Valle de San Gabriel organizó una recaudación de fondos en honor a las 11 personas que murieron en esta violencia sin sentido.

Arcadia Donuts, propiedad de Shally y Francays Ung, dedicó sus dulces el sábado en honor a las víctimas del tiroteo. Shally estaba en el Star Ballroom Dance Studio la noche de la tragedia y sobrevivió a la violencia. Lamentablemente, su pareja de baile murió esa noche.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Su nombre era Yu Kao, pero lo llamábamos Andy”, dijo Francays.

Un hombre desarmó al sospechoso de un tiroteo masivo en Monterey Park cuándo entró a otro salón de baile en Alhambra.

Durante 15 años, Kao salió a la pista de baile con Shally como compañera. Los dos estaban en el estudio de danza de Monterey Park el 21 de enero de 2023, cuando un hombre armado entró al salón y abrió fuego.

En memoria de su querido amigo, los Ung colocaron un retrato de Kao en un lugar destacado de su panadería.

Shally, que estaba lidiando emocionalmente con las secuelas de la tragedia, inicialmente se mostró reacia, pero ha estado hablando con un terapeuta en el MPK Hope Resiliency Center, que recibirá las ganancias de la recaudación de fondos de Arcadia Donuts.

“Queríamos hacer esta recaudación de fondos para recordar a Andy y las otras 10 personas que fallecieron”, dijo Francays. “Andy era un buen amigo nuestro”.

Desde la tragedia y desde que habló con un profesional de salud mental, Shally ha podido volver a su amor por la danza.

“Después de que volvamos a bailar en Lai Lai (Ballroom), te sientes mejor”, dijo Shally. “Después de escuchar la música, hace una pausa, ¡quieres bailar!”

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.