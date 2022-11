Sindicato y OCTA siguen sin acuerdos en segundo día de huelga de transporte

Lo que debe saber La agencia ha alertado a los viajeros para que busquen medios alternativos de viaje.

La ciudad de Santa Ana emitió un comunicado en el que aconseja a los pasajeros de autobuses que se preparen para las interrupciones del servicio al menos hasta el domingo.

Si quiere saber más sobre la interrupción del servicio puede ir al siguiente enlace de OCTA, haciendo clic aquí.

Los funcionarios de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange pidieron este viernes al sindicato que representa a los trabajadores de mantenimiento que reanuden las conversaciones de negociación para poner fin a una huelga que ha cerrado el servicio de autobuses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un líder sindical dijo que sus miembros quieren continuar las conversaciones, pero la agencia no cederá en su última oferta.

“OCTA se acercó ayer para volver a la mesa y le dijimos

que volveríamos a la mesa con el entendimiento de que estamos allí para negociar'', dijo Erc Jiménez, secretario-tesorero de Teamster Local 952.

“Hemos bajado bastante nuestra oferta en las últimas dos sesiones. Hemos avanzado en cosas que podrían aceptar y no están dispuestos a hacerlo”, agregó.

El portavoz de la OCTA, Joel Zlotnik, respondió: ``Estamos dispuestos a continuar las discusiones. Creemos que la oferta sobre la mesa es realmente competitiva en el mercado. En el mercado en el que estamos para el sur de California, estamos solo por debajo del metro de Los Ángeles, que es un sistema de tránsito significativamente más grande. Y, en última instancia, ninguno de estos problemas puede resolverse a menos que estemos en la mesa de negociaciones. El sindicato optó por la huelga, poniendo fin a las negociaciones. Si vamos a resolver esto, tiene que hacerse en negociaciones”.

El sindicato convocó la huelga el miércoles, estableciendo piquetes en los patios de Santa Ana y Garden Grove de la agencia, y el jueves fue el primer día en que los viajeros en autobús tuvieron que buscar medios alternativos para ir y venir del trabajo, visitas al médico y otras citas.

Los trabajadores de mantenimiento del transporte del condado de Orange no lograron acordar en las negociaciones con OCTA, por lo que a partir del jueves se interrumpirá el servicio de autobuses del condado.

“La gente está varada. No pueden ir a trabajar. Ellos no puede ir a la escuela. La gente va a perder su trabajo, y si el sindicato volvería a la mesa de negociaciones y cancelaría la huelga, podemos hacer que la gente se mueva nuevamente”, dijo.

OCTA había alertado a los viajeros para que consultaran el sitio web de la agencia en octa.net para ver si había actualizaciones, pero a pesar de las advertencias, todavía se veía a personas que no estaban al tanto de la interrupción el jueves por la mañana en varias paradas de autobús, esperando autobuses que no llegaban.

El presidente de la junta del condado de Orange, Doug Chaffee, quien también forma parte de la junta de la OCTA, dijo el jueves que no parece que el gobernador Gavin Newsom intervenga pronto.

"Se llamó al gobernador, pero se negó a invocar el poder que tiene para detener temporalmente la huelga", dijo Chaffee. "La huelga puede durar un tiempo, pero espero que no".

Chaffee dijo que cree que "el problema es la atención médica" en las negociaciones.

Jiménez estuvo de acuerdo. ``Si aceptamos el contrato tal como está ahora, veremos cómo aumenta el precio de la atención médica''.

“Con la inflación subiendo y viviendo en el Condado de Orange y sin embargo están pidiendo a nuestros miembros que paguen más de su bolsillo por el cuidado de la salud. Ese es el problema principal”.

OCTA afirma que puede ofrecer beneficios de atención médica por mucho menos dinero que los camioneros. El Fondo Fiduciario Teamsters Labor Alliance cuesta $350 mensuales por cada plan, pero los conductores de autobuses, que también están representados por el mismo sindicato, reciben atención médica a través de la agencia de transporte y pagan $38.05 por cobertura única, $108.18 por cobertura bipartita y $220.52 para la cobertura familiar.

OCTA afirma que el ahorro anual para cada plan sería de $3,743.40, $2.901,84 y $1.553,82, respectivamente.

Jiménez dijo que los planes OCTA ofrecen ``beneficios inferiores''.

Cuando los negociadores sindicales ``señalaron que (los planes de la OCTA) no salvaron el dinero que pensaban que ahorrarían y tenían beneficios inferiores a los que obtienen ahora, retiraron su propuesta”, dijo Jiménez.

“Si su plan de atención médica no fuera mejor, si fuera tan bueno, lo habrían dejado sobre la mesa y habrían seguido luchando por él. Parece más económico, pero una vez que conoce los aspectos básicos de los planes, incluidos los beneficios de los copagos y deducibles de los médicos, son mucho más de lo que es nuestro plan".

Jiménez reconoció que los choferes de los buses de la agencia están cubiertos por los planes de la OCTA, pero dijo que eso fue negociado antes de que él dirigiera el sindicato.

``Créalo o no, recibimos un montón de nuestros conductores de autobús todo el tiempo porque solían estar en el mismo plan que los mecánicos'', dijo Jiménez.

"Los mecánicos no quieren porque nuestros beneficios son mucho mejores".

Un importante punto de fricción en las negociaciones ha sido la contribución de la OCTA al seguro médico, dijo Jiménez.

La oficina del gobernador solicitó a los empleados de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange que regresaran a la mesa de negociación y ayudaran a evitar una huelga en todo el condado.

Jiménez dijo que el sindicato es reticente a aceptar un acuerdo a corto plazo o extensión para que se pueda llegar a un acuerdo a más largo plazo. El sindicato negoció extensiones con algunos empleadores durante la pandemia, agregó.

“Hemos negociado extensiones de un año durante la pandemia para ver dónde estamos dentro de un año”, dijo Jiménez.

“Pero (a la OCTA) le gusta alargar mucho las cosas. Casi no quieres darles esa oportunidad porque volverán un año después y te fastidiarán. La historia de la OCTA es que si un contrato finaliza en enero, terminará entre seis meses y un año después, de modo que cuando ratifiques un contrato, un año después, volverás a la mesa. Si pudiéramos confiar en la compañía y sentarnos y decir: 'Mira lo que sucedió en un año, o incluso en un acuerdo de dos años', lo haríamos, pero con OCTA, son tan impredecibles”.

Los choferes de ómnibus del sindicato ``estuvieron casi un año sin contrato porque les gusta alargar las cosas una y otra vez”, dijo Jiménez.

Zlotnik respondió: ``No deseamos alargar las negociaciones y queremos que esto se resuelva lo antes posible. Los únicos heridos son los empleados de OCTA y el público que no tiene otra forma de viajar. Hay 150 trabajadores de mantenimiento y eso está obligando a más de mil empleados de la OCTA a estar en huelga, y tampoco les están pagando. Es decepcionante para nuestros empleados y es terrible que el público no tenga un sistema de transporte en el que pueda confiar”.

La ciudad de Santa Ana emitió un comunicado en el que aconseja a los pasajeros de autobuses que se preparen para las interrupciones del servicio al menos hasta el domingo.

“La Autoridad de Transporte del Condado de Orange anunció que puede haber interrupciones en el servicio de autobuses de OC a partir de hoy, miércoles 2 de noviembre, y NO HABRÁ SERVICIO DE AUTOBUSES EN EL CONDADO DE ORANGE mañana, jueves 3 de noviembre, y posiblemente hasta el domingo 6 de noviembre, debido a una huelga de empleados de mantenimiento. Los pasajeros deben planificar formas alternativas de viajar”, ​​dijo la ciudad en un comunicado preparado.

La información actualizada está disponible haciendo clic aquí.

Las autoridades de esa agencia de transporte aprovecharon el simulacro conocido como Great ShakeOut para mostrar cómo protegerán a los pasajeros.

“Hemos hecho todo lo posible para evitar una huelga'', dijo el secretario-tesorero del Local 952, Eric Jiménez. “Incluso han rechazado nuestras propuestas que les ahorrarían dinero en el cuidado de la salud de los miembros. Pero cuando la OCTA se alejó de la mesa el lunes, no nos dieron otra opción”, agregó.

Los 150 maquinistas, mecánicos y técnicos de servicio brindan una variedad de servicios, desde cargar gasolina a los autobuses hasta hacer reparaciones.

"Entendemos cómo esta disputa laboral afectará negativamente a miles de pasajeros que dependen del sistema de autobuses para su transporte", dijo Jiménez.

Pero los representantes sindicales sienten que han hecho todo lo posible para resolver el conflicto laboral, que ha persistido desde que comenzaron las negociaciones el 25 de mayo.

“Me va afectar, aunque yo utilizo Uber en la madrugada para ir a trabajar pero en la tarde si uso el bus, así que sí va afectar”, dijo Vilma Hernández.

“Me va afectar porque yo utilizo el bus para ir a trabajar, es lo único en lo que me muevo”, comentó Salvador Herrera.

Estudiantes de los colegios comunitarios podrán usar autobuses de manera gratuita para ir a clases en el condado de Los Ángeles.

“Hemos traído mediadores, ideado formas de ahorrar dinero de OCTA en atención médica. Nos hemos comunicado con los miembros de la junta de OCTA y los líderes políticos locales. Hemos honrado la solicitud del gobernador de volver a la mesa y continuar las conversaciones. Les hemos pedido a nuestros miembros que sean pacientes y continúen trabajando con la máxima profesionalidad sin un acuerdo, solo para que la OCTA se niegue continuamente a negociar de buena fe y nos falte el respeto al retirarse de las negociaciones”, dijo Jiménez.

El sindicato no volverá a las conversaciones hasta que la agencia haya significativamente actualizado su posición de negociación, dijeron funcionarios.

Los residentes de Inglewood, El Segundo, Los Ángeles, y hasta aquellos que sólo visitan la zona cuando se dirigen al aeropuerto LAX, en cuestión de semanas contarán con una nueva alternativa de transporte público, se trata de la línea “K” de Metro.

La OCTA ha brindado una “oferta competitiva, justa y similar en naturaleza al acuerdo que alcanzamos con los operadores de autocares a principios de este año, y estamos decepcionados de que el sindicato no continúe con las negociaciones”, dijo Zlotnik.

El miércoles por la tarde los funcionarios de la OCTA publicaron los términos de la oferta de contrato de la agencia. Según la OCTA, la agencia ofreció un aumento salarial del 14,25% durante tres años, que incluye un aumento salarial inmediato del 5%, otro aumento del 4,75% el 1 de octubre del próximo año y un aumento adicional del 4,5% el 1 de octubre de 2024.

La oferta también incluye un aumento del 16% en las contribuciones de atención médica durante el mismo período, además de aportar el 26,4% del salario al Sistema de Jubilación de Empleados del Condado de Orange y $1,30 por hora trabajada, hasta 2080 horas, a la Conferencia Oeste de Fondo de Pensiones de los Camioneros.

El salario máximo para los mecánicos sería de $43,19 por hora, o $90,000 anual, que no incluye aportes de salud y pensiones, según la OCTA.

LAUSD mostró su compromiso con adoptar medidas por el cambio climático para pasar sus transportes escolares de gasolina a eléctricos.

Los funcionarios de OCTA argumentaron que debido a que los empleados de mantenimiento están bajo la confianza del sindicato para sus beneficios de seguro médico, el costo del plan y su diseño depende de los Teamsters.

Los conductores de autobuses, que están bajo el plan de atención médica de la agencia, pagan alrededor de $120 por mes por atención médica, y la OCTA se ha ofrecido a brindar opciones de atención médica para reducir el costo mensual de los mecánicos, según la agencia.

Los funcionarios de la OCTA han pedido nuevamente a Newsom que detenga temporalmente la huelga, pero la agencia aún no ha recibido una respuesta, dijo Zlotnik.

El gobernador podría intervenir y nombrar una junta independiente para revisar los puntos conflictivos mientras continuaban las negociaciones.

En la página electrónica de OCTA se informa que desde este jueves, y al menos hasta el domingo 6 de noviembre, no habrá servicio de transporte. Sugieren a los usuarios planificar formas alternativas para sus traslados.

Si quiere saber más sobre la interrupción del servicio puede ir al siguiente enlace de OCTA.